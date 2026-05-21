フジッコと、ファンデリーは、フジッコが展開する大豆由来のお米状食品「Beanus（ビーナス）ダイズライス」を使用した高タンパク・低糖質メニュー「ガーリックチキンライス」を、6月1日からファンデリーが展開する食事宅配サービス「ミールタイム」で発売する。

近年、健康志向の高まりとともに、糖質制限やタンパク質摂取への関心が高まっている。しかし、食事制限には「満足感が得にくい」「継続が難しい」といった課題も抱えている。

お米のような見た目と食感が特長の「ダイズライス」は、高タンパク・低糖質でありながら、満足感のある食べ応えを実現した新しい主食として、糖質制限やダイエット、筋力維持・向上を意識する人を中心に支持を得ている。

一方、「ミールタイム」は、糖尿病や腎臓病などによって専門的な食事制限が必要な人向けに、管理栄養士が栄養バランスを設計した冷凍宅配食を提供し、個別の食事相談にも対応するなど、継続しやすいサポート体制を強みとしている。

両社は、「健康的でありながら、無理なく続けられる食事を提供したい」という共通の想いのもと、今回のコラボレーションが実現した。



「ガーリックチキンライス」

“食事制限がある中でも満足できる主食メニュー”として、糖尿病などによる糖質制限や、健康診断の数値（血糖値・HbA1cなど）が気になり食生活の改善を意識する人に加え、日常的に手軽なタンパク質補給を求める健康志向層へ、新たな選択肢を提案する。

同商品は、主食の一部を「ダイズライス」に置き換えることで、タンパク質を約2倍、糖質を約30％カット（「ダイズライス」と日本食品標準成分表（八訂）「こめ［水稲穀粒］精白米 うるち米」各30g使用した場合の弁当全体の成分値で比較）しながら、満足感のある一皿に仕上げた。ガーリックとバターのコクが香るダイズライスに、おろしにんにくとバジルで下味をつけた鶏もも肉のソテーを組み合わせ、玉ねぎの甘みを活かした醤油ソースで仕上げている。健康面に配慮しながらも、しっかりとした食べ応えと豊かな味わいを楽しめる。糖質制限では主食量を減らして調整するケースが多く、「満足感が得られにくい」という課題があるが、ダイズライスを活用することで、主食をしっかり楽しみながら糖質コントロールと満足感の両立を可能にしている。

［小売価格］722円（税込）

［発売日］6月1日（月）

フジッコ＝https://www.fujicco.co.jp

ファンデリー＝https://www.fundely.co.jp