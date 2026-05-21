クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES（以下、三井オーシャンクルーズ）を運営する商船三井クルーズは、5月20日に運航船のMITSUI OCEAN FUJI（以下、三井オーシャンフジ）とMITSUI OCEAN SAKURA（以下、三井オーシャンサクラ）の来年以降の旅程計68本を発表した。

三井オーシャンフジは一昨年12月に就航し、約1年5ヵ月の間多くの人々に「日本の美しい船旅」を届けてきた。そして今年9月には新たに姉妹船として三井オーシャンサクラが加わる。両船ともに今年12月末までに出発するスケジュールを発表しているが、今回来年以降の旅程計68本を2隻同時に発表した。

三井オーシャンフジでは全国各地の春を巡る旅程計7本を企画した。全国の人々に利用しやすくするため、横浜、神戸、博多と異なる都市を発着地として用意する。瀬戸内海を航行するクルーズも複数企画しており、松山や広島などの寄港地では地域ならではの自然や文化、食を楽しむことはもちろん、陸地を間近に望める瀬戸内海で海の上から日本の春を感じてもらえる。4月末からは2本続けて日本一周クルーズを実施する。「春の日本一周クルーズ」では、横浜発着で輪島、両津（佐渡島）、男鹿などの日本海側の地域を訪れたあと、北海道の岩内、函館まで13日間でゆったりと日本を一周する。毎年家族3世代の利用などでも人気の「ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ」では、11日間で横浜から北海道の根室、苫小牧まで北上し、富山、韓国の束草などを一気に巡る。

三井オーシャンサクラでは61本の新旅程を発表し、そのうち半分以上の36本が1〜3泊の短い期間で用意している。週末に絡めた短い日程のクルーズも複数企画しており、初めてクルーズを利用する人にも気軽に乗船できる。これまでも人気を得ていた、寄港地に1泊停泊し長時間滞在することでユニークな体験ができる「プレミアムクルーズ」のシリーズを三井オーシャンサクラでも企画した。5月の「春の日高プレミアム」で、和歌山県日高港に1泊停泊し、国宝の千手観音菩薩や貴重な文化財が保存されている道成寺を貸し切り、特別なイベントを実施する。このクルーズでは他にも停泊ならではの企画を予定している。また、これまでにっぽん丸や三井オーシャンフジでも西表島や座間味島、粟国島、伊江島などの小さな離島を快適に巡ることができると好評を得ている「飛んでクルーズ沖縄」シリーズや小笠原の美しい海や大自然の絶景を堪能できる「世界遺産 小笠原クルーズ」も複数用意する。北海道では2月に苫小牧に寄港する「さっぽろ雪まつりクルーズ」を実施、さらに8月から9月にかけては 「飛んでクルーズ北海道」シリーズを実施し、小樽発着で陸路や空路ではアクセスしづらい羅臼や利尻島、礼文島を一度に巡ることができる旅程や、北海道の雄大な景色を海の上から楽しめる航海日を含めた旅程を設定した。

三井オーシャンフジは7月3日、三井オーシャンサクラは7月10日から一般販売開始となる。

三井オーシャンクルーズでは、船内の様々なサービスを旅行代金内に含み「オールインクルーシブ」として提供している。移動費、宿泊費、船内の各種アクティビティ参加費はもちろん、基本的な食事代、アルコールを含む200種類以上のドリンク代、エンターテインメント鑑賞費、Wi−Fi利用費、半日寄港地観光ツアー代1などが旅行代金に含まれる。この「オールインクルーシブ」のサービスを通じ消費者それぞれの過ごし方でストレスフリーに船旅を楽しめる。今後も三井オーシャンクルーズは、三井オーシャンフジ、三井オーシャンサクラの2隻のクルーズ船で多彩な寄港地、短期から中・長期まで様々なクルーズを提案する。消費者のライフスタイルや旅行の目的、都合に応じて多様な旅程の中から最適なプランを選んでもらい、三井オーシャンクルーズのクルーズ船で日本の美しい船旅を体験してほしい考え。

［発売日］

三井オーシャンフジ：7月3日（金）

三井オーシャンサクラ：7月10日（金）

商船三井クルーズ＝https://www.mitsuioceancruises.com