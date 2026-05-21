Aぇ! group＆西村拓哉、巨大だるま落としでまさかの事態「大ヒットや！」
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。この日は大ヒットを祈願して“6つ子”カラーの巨大だるま落としに挑戦。難易度の高いゲームにてんやわんやとなった。
トップバッターとして末っ子役の西村が「行きます！」と宣言し、上から2番目を華麗に落とすファインプレー。さらに絶妙にずれた1番上の段を小島が見事、ヒット。「ここで船越さん！」と船越英一郎にパスしようと企んだ佐野だが、頭ごと倒してしまい、早くも失敗…。
【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健
残った段にあがって丁寧に頭を下げ「おもしろい映画になっております」と丁寧にアピール。「男みせよう」「自信もって」と励まされ、もう1回チャレンジするもやっぱり頭ごと崩してしまう事態に…。再び、段にあがって頭を下げる“テンドン”で「なんやねん」「さっきみたわ！」と総ツッコミを浴びた。
全員でつなぎたい…ということで正門にバトンタッチ。「いきます！」と勢いよくハンマーを当てるもやっぱり失敗。同じように段にあがって丁重に謝罪し、爆笑を起こす中、最後に長男・末澤が1段だけで挑戦することに。観客から「頑張れー！」と声もかかる中、やっと成功。「よかった！」「大ヒットや！」「頼れる長男！」と拍手喝采となった。
正門は「気持ちええわ〜達成感ありますね」と笑顔をみせると末澤は「達成感ある？あるんや、すごい」と苦笑。“大ヒット確定”と司会から認められ佐野も「やったぁ！」とちゃっかり喜んでいた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今の主人公は、松野家の6つ子、おそ松（佐野）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。
普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた（!?）。そんなことある（!?）。一体世界はどうなってしまうのか（!?）。運命は6つ子に託された…（!?）。
トップバッターとして末っ子役の西村が「行きます！」と宣言し、上から2番目を華麗に落とすファインプレー。さらに絶妙にずれた1番上の段を小島が見事、ヒット。「ここで船越さん！」と船越英一郎にパスしようと企んだ佐野だが、頭ごと倒してしまい、早くも失敗…。
残った段にあがって丁寧に頭を下げ「おもしろい映画になっております」と丁寧にアピール。「男みせよう」「自信もって」と励まされ、もう1回チャレンジするもやっぱり頭ごと崩してしまう事態に…。再び、段にあがって頭を下げる“テンドン”で「なんやねん」「さっきみたわ！」と総ツッコミを浴びた。
全員でつなぎたい…ということで正門にバトンタッチ。「いきます！」と勢いよくハンマーを当てるもやっぱり失敗。同じように段にあがって丁重に謝罪し、爆笑を起こす中、最後に長男・末澤が1段だけで挑戦することに。観客から「頑張れー！」と声もかかる中、やっと成功。「よかった！」「大ヒットや！」「頼れる長男！」と拍手喝采となった。
正門は「気持ちええわ〜達成感ありますね」と笑顔をみせると末澤は「達成感ある？あるんや、すごい」と苦笑。“大ヒット確定”と司会から認められ佐野も「やったぁ！」とちゃっかり喜んでいた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今の主人公は、松野家の6つ子、おそ松（佐野）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。
普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた（!?）。そんなことある（!?）。一体世界はどうなってしまうのか（!?）。運命は6つ子に託された…（!?）。