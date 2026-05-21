TBSラジオ「JUNK」（平日月曜〜金曜深夜1時）が21日、番組公式Xを更新。22日深夜放送の「金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）で、体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）の代役として、元AKB48のタレント、女優野呂佳代（42）が出演すると発表した。

番組公式Xは「【バナナマンのバナナムーンGOLD】 今週金曜日のバナナムーンGOLDは、野呂佳代さんを お迎えしてお送りします！ お楽しみに」と伝えた。

日村の休養発表後の1日深夜放送回のゲストはハリセンボン近藤春菜。翌週はタイタン所属のお笑いコンビ、ネコニスズの舘野忠臣とヤマゲン。先週は西武鉄道とのコラボ企画「バナラビューGOLD」で、事前収録放送となった。日村は収録に不参加。ゲストはSnow Man深澤辰哉だった。

日村の所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづられた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。