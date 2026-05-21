寄り添わない。仲良くならない。でもそれがたまらない！ 体格も性格も全く違う2匹の猫との「つかず離れず」の日常が愛おしい【書評】

寄り添わない。仲良くならない。でもそれがたまらない！ 体格も性格も全く違う2匹の猫との「つかず離れず」の日常が愛おしい【書評】