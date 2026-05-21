寄り添わない。仲良くならない。でもそれがたまらない！ 体格も性格も全く違う2匹の猫との「つかず離れず」の日常が愛おしい【書評】
【漫画】本編を読む
『うちの猫たちは気が合わない』（とみた黍/オーバーラップ）は、同じ家で暮らしながら、なかなか仲良くしない2匹の猫との日常を描いたコミックエッセイである。猫同士が寄り添い、毛づくろいをしあい、一緒に眠る姿に憧れる飼い主は多いだろう。だが現実は理想通りになるとは限らない。本作は、そんな「猫飼いあるある」をユーモラスに、そして愛情たっぷりに描いた作品だ。
登場するのは、著者・とみた黍氏の愛猫「きびお」と、とみた氏の弟の愛猫「ハル」。きびおは大きくてどこかどんくさく、ハルは小柄で身軽。性格も育った環境もまったく違う2匹は、同居することになっても仲良し猫にはならない。片方が近づけばもう片方が離れるなど、絶妙な距離を保つ。その噛み合わなさが、見ている側にはたまらなく愛おしい。
さらに、猫たちを見守る著者の視点も心地よい。思い通りにならない猫たちに一喜一憂しながらも、無理に仲良くさせようとはしない。ただ観察し、笑い、必要なときには手を差し伸べる。それは動物と暮らすうえで忘れてはならない姿勢だろう。
コミカルな描写も秀逸だ。のんびりしたきびおと、マイペースで強気なハルの日常の小さな出来事に、猫好きなら「わかる」とうなずきっぱなしになり、猫と暮らしたことがない人でもその姿に頬がゆるむはずだ。
仲良しじゃなくても一緒にいる。思い通りにならなくても愛情はある。本作が描くのは、少し不器用で、だからこそ愛おしい日々だ。猫との暮らしの豊かさを、存分に感じさせてくれる作品である。
文＝Y・イノウエ