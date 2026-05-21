まずご紹介するのは、初夏のゴンチャの定番・シャインマスカットを使用した「SHINE シャインマスカット」。ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと、濃厚な果実の甘みを楽しめる4種類のドリンクがラインナップしています。

SHINEシャインマスカット ミルクティー （ICED）【編集部実食】

「SHINEシャインマスカット ミルクティー」（ICED/M）670円

長野県産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカットゼリーとシャキシャキ食感のアロエを合わせ、2つの異なる食感を楽しめるミルクティー。トッピングで後から選ぶのではなく、もともとアロエが入っているのって珍しいですよね…！シャインマスカットならではの上品な香りと濃厚な甘みを、フルーツと相性抜群の阿里山ウーロンがすっきりと引き立てます。

追加トッピングは、ナタデココ（＋90円）を選んでみました！



編集部員の実食コメント

ベースは、ほんのりと阿里山ウーロンの風味を感じるまろやかミルクティー。シャインマスカットジュレは甘すぎず、ちょうどいいバランスでゴクゴクと飲み進めることができそう！ ナタデココのトッピングでデザート感がさらに増すので、甘党さんにもおすすめです♪



SHINEシャインマスカット ティーエード（ICED）

「SHINEシャインマスカット ティーエード」（ICED/M）670円

シャインマスカットの上品な香りを堪能できるフルーツティー。こちらにもシャインマスカット果汁のジュレソースとゼリー、そしてアロエがたっぷり入っています。ソースにはブドウの果肉を加えることで、よりジューシーな味わいに！ さわやかな季節にぴったりのフレッシュ感あふれる1杯です。



SHINEシャインマスカット ジェラッティー（FROZEN）

「SHINEシャインマスカット ジェラッティー」（FROZEN/M）700円

芳醇でみずみずしい、シャインマスカットのおいしさがぎゅっとつまったフローズンティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカットゼリーとアロエを合わせ、シャリッとなめらかな舌触りを楽しめます。



SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED）【編集部実食】

「SHINEシャインマスカット スパークリングティー」（ICED/L） 760円

シャインマスカットを使ったスパークリングティーが初登場！ シャインマスカットの香りがシュワっと弾ける、爽快感あふれる1杯です。たっぷり楽しめるLサイズなので、暑い日にぴったり！

ジュレソース、ゼリー、アロエが入っていますが、さらにトッピングのアロエ（＋90円）を増量してみました！

編集部員実食コメント

飲んだ瞬間シャインマスカットを感じるものの、甘さ控えめなオトナな味わいにびっくり！ 想像よりもかなりすっきりとしており、阿里山ウーロンの香り、そしてジュレやアロエをしっかりと楽しめます。お茶なのに炭酸の刺激もしっかり感じる、新感覚な味わいです。

トッピングにアロエを追加し、「追いアロエ」をすると、ゴロゴロ食感をさらに感じることができ、飲みごたえがUPしました♪





■「SHINE シャインマスカット」

販売期間：2025年5月21日（木）〜

販売店舗：国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗あり。



続いてご紹介するのは、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT」の第2弾。さわやかなフルーツが初夏に心地いい、全4商品が登場しています。

マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー（ICED/HOT）【編集部実食】

「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー」

ICED：S 380円 M 430円 L 520円

HOT ：S 380円 M 430円

マスカットとピーチが香るストレートティーに、甘じょっぱい濃厚なミルクフォームをトッピング。凍頂烏龍茶の花のような香りと澄んだ味わいを、ミルクフォームが引き立てます。飲み進めるごとにミルクフォームがとけだし、すっきりさわやかなお茶が、まろやかクリーミーな味わいへと変化します。

編集部員の実食コメント

飲んだ瞬間、お花畑のような凍頂烏龍茶の優雅な香りと濃厚なミルクフォームが口の中に広がり、至福のティータイムに…！ ミルクフォームを自分のペースで混ぜながら、少しずつ変わる味わいを楽しめるのもポイント♪





マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー

「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍ティー」

ICED：S 290円 M 340円 L 430円

HOT ：S 290円 M 340円

みずみずしいマスカットとふくよかなピーチ、ふたつの人気フルーツの香りをまとったフレーバーティーです。ベースは台湾烏龍茶のなかでも人気の高い凍頂烏龍茶を使用。澄んだ黄金色のお茶に、マスカットのさわやかな香り、桃のふくらみのある果実味が重なり、軽やかですっきりとした飲み心地を楽しめます。リフレッシュしたい時にもぴったり！



マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー（ICED/HOT）

「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 ミルクティー」

ICED：S 440円 M 490円 L 580円

HOT ：S 440円 M 490円

マスカットとピーチが香る、初夏にぴったりのミルクティー。凍頂烏龍茶にマスカットと桃の香り、まろやかなミルクの味わいが重なり、すっきりとした飲み心地ながら奥深い味わいです。



マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー （ICED）【編集部実食】

「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍 アーモンドミルクティー」

ICED：S 490円 M 540円 L 630円

HOT ：S 490円 M 540円

ふたつのフルーツが香る凍頂烏龍茶に、人気のアーモンドミルクを合わせた1杯。すっきり澄んだ味わいのお茶に、アーモンドミルクの香ばしい風味がマッチ！

トッピングは、ゴンチャの定番・パール（90円）を追加しました。

編集部員の実食コメント

まろやかなアーモンドミルクと、フルーツが香る凍頂烏龍茶のすっきりとした味わいが絶妙！ 意外とさっぱりとしていて、ゴクゴク飲み進めることができました。黒糖との相性もよく、パールをトッピングすると1杯でデザートのような満足感に！



■「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」

販売期間：2026年5月21日（木）〜

販売店舗：国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗あり。



ゴンチャの「SHINE シャインマスカット」と「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」をご紹介しました。お茶のおいしさを存分に楽しめる新商品、ぜひお店で飲んでみてくださいね！



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Text：鳥羽美咲

Photo：鳥羽美咲、一部Gong cha提供



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