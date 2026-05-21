◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（２１日・神宮）

巨人・田中将大投手（３７）が中１１日で先発し、今季最短４回３失点で降板。歴代単独２位となる日米通算２０４勝目を手にすることはできなかった。

まずは初回。先頭から連打で無死二、三塁のピンチを招き、内野ゴロと犠飛で２失点。続く２回も先頭への四球をきっかけに、２死三塁から１番・長岡に適時二塁打を浴びた。「アグレッシブにどんどん勝負。いい流れで来ているので僕はそこに乗っかっていくだけ」とチーム５年ぶりの８連勝に向けて意気込んでいたが、ツバメ打線に出はなをくじかれた。３、４回は無失点に抑えたが、５回の攻撃で代打を送られた。４回を４安打３失点１四球。最速は１４５キロで球数は５４だった。

楽天から移籍２年目の今季は開幕３連勝を飾るなど試合前まで６登板で３勝１敗、防御率２・２７と先発陣をけん引。その中で前回９日の中日戦（バンテリンドーム）は５回４失点（自責１）で今季初黒星を喫し、翌日にリフレッシュのため一度出場選手登録を外れていた。

◇田中将の今季登板（―は勝敗つかず）

４月１日 中日（バンテリンＤ）☆５回２／３ ９４球６安打２失点４Ｋ

８日 広島（マツダ）―７回７９球３安打１失点（自責０）５Ｋ

１６日 阪神（甲子園）☆６回８２球７安打３失点４Ｋ

２４日 ＤｅＮＡ（横浜）―６回２／３ ８７球８安打無失点３Ｋ

５月１日 阪神（甲子園）☆５回１／３ １０４球８安打３失点８Ｋ

９日 中日（バンテリンＤ）★５回８５球５安打４失点（自責１）３Ｋ