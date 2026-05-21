Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉が２１日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開、川村泰祐監督）の“完シェー（成）”報告会に出席した。

赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」が原作で、２２年のＳｎｏｗ Ｍａｎによる主演作に続く実写映画第２弾。クズでニートな６つ子が繰り広げる予測不能な日常を描く。

長男・おそ松役の末澤誠也は、Ｓｎｏｗ Ｍａｎから主演のバトンを引き継ぎ「より新しい楽しい作品になっています。関西勢の僕たちならではのテンポ感や、全体的にもスケールアップしている」と仕上がりに胸を張った。

次男・カラ松役の正門良規は、ナルシストな役柄を演じ「やりがいたっぷりな役でした」とにやり。劇中では事務所の先輩・木村拓哉のモノマネも披露しており「ドキドキしましたね〜」と振り返った。

三男・チョロ松役の佐野晶哉は「大爆笑必至です」とアピール。四男・一松役の小島健は「愛着がわいて、猫背で半目な役なんですけどプライベートでもそうなっちゃった」とおどけた。

末っ子・トド松役の西村拓哉は、先輩たちとの共演に「Ａぇ！さんにまぜていただき、皆さんとだから、トド松を演じることができた」と感謝。イベントの最後にはそろって「シェー！」ポーズを決めていた。

本作は当初１月９日の公開を予定していた。昨年１０月に元メンバーで、劇中で五男・十四松を演じる草間リチャード敬太が公然わいせつ容疑で逮捕（後に罰金１０万円の略式命令）され、製作の東宝が「諸般の事情」として公開を６月１２日に変更していた。この日のイベントに草間は登壇しなかった。