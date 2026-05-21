タレント・なえなのが２１日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開、川村泰祐監督）の“完シェー（成）”報告会に出席し、トリッキーな役柄を演じた経緯を語った。

赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」が原作で、２２年のＳｎｏｗ Ｍａｎによる主演作に続く実写映画第２弾。Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉らが扮（ふん）する、クズでニートな６つ子が繰り広げる予測不能な日常を描く。

なえなのは、髪の毛が１本だけ生えたビジュアルが特徴的なチビ太役を熱演。オファーを受けた当時について「マネジャーさんに『なえちゃんはハゲてＯＫ？』って聞かれて…」と告白した。

出演を判断するに当たり、「ＴｉｋＴｏｋにある（はげ頭の加工をかけて写真を撮ることができる）フィルターを自分にかけてみて『まあ、いけるか！』となった。（かつらなどを着用するため）３時間くらいかけて、毎回つるっぱげにしてもらっていました」と明かした。

なえなのは、インフルエンサーやタレント、モデル業だけでなく、近年はドラマ「東京タワー」（２４年、テレビ朝日系）、映画「見える子ちゃん」（２５年）に出演するなど女優業にも活躍の場を広げている。