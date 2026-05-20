【漢字クイズ】「四面楚歌」or「四面疎歌」正解はどっち？一度は聞いたことがあるはず！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「「四面楚歌」と「四面疎歌」では、どちらが正しいでしょうか？

「楚」と「疎」は紛らわしい漢字ですよね。

正解は、「四面楚歌（しめんそか）」でした！

四面楚歌とは、周囲を敵に囲まれて孤立し、味方が全くいない絶望的な状況を指す言葉のこと。

そこから転じて、周囲が反対者ばかりで誰からも支援してもらえない孤立無援の状態を表す際にも使われることが多いですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）