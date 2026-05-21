Ｊ２磐田は２１日、リーグ戦最終節のアウェー札幌戦に向けて公開練習を行った。Ｊ２・Ｊ３のＥＡＳＴ―Ｂグループ・ＫＯＮＡＭＩ月間ＭＶＰ（４月度）に初選出されたＭＦグスタボシルバ（２８）が、敵地での勝利を誓った。

４月は全５試合に出場し、３得点をマーク。開幕から８試合連続で９０分勝利がなかった中、甲府戦（４月４日、１〇０）で決勝ゴールを決めて、勝ち点３へと導いた。そこからチームは松本戦まで５連勝。攻撃をけん引したブラジル人ＭＦは「僕だけではなく、チーム全体の調子が良く、重要な勝利をつかめた」と振り返った。

５月はここまで１勝３敗。前節の藤枝戦では０―３の完敗を喫した。次節は７連勝中と勢いに乗る札幌との敵地戦。グスタボは「これまでも難しい相手とのアウェー戦で勝利をつかんできた。札幌の長所を封じながら、自分たちが勝つ番だと思っている」。４月１８日のアウェー大宮戦では途中出場からゴールを決めるなど、今季は敵地でも結果を残してきた。

藤枝戦ではＦＷペイショットが封じ込まれ、攻撃が停滞。この１週間は攻撃面を重点的に修正し、個々の技術面も見直してきた。アウェー戦績は４勝４敗。敵地で白星をつかみ、勝ち越しを決めるためにも、「勝ち点３を磐田に持ち帰るだけ」と背番号１６は前を向いた。（伊藤 明日香）