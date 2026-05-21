松本市で、20日から21日朝にかけて、クマの目撃が相次ぎました。近くには小学校があり、臨時休校となりました。



川の中から岸に向かって走る黒い生き物。

20日午後1時ごろ、松本市と塩尻市境付近の奈良井川で撮影されたクマです。



塩尻市によりますと、20日午後2時前に、松本市笹賀の今村橋付近で、「クマを見た」と通報がありました。人への被害はありませんでした。



一方、松本市の小学校近くでも21日朝、クマが出没。

警察によりますと、松本市並柳では、午前7時すぎにスーパー付近で、その後、並柳小学校北側の道路でも、クマ1頭が目撃されるなど、通報が相次ぎました。

松本市によりますと、近くの畑では、クマのものとみられる足跡が確認されたということです。





現場は、JR南松本駅から東に1キロほどの住宅や店が集まる場所です。目撃されたクマは同じ個体とみられています。近所の人は「（けさ）ごみ出しに行ったら、知らない人が車で来て、奥さん早く家帰った方がいいよ、いまクマがいたからって言うもんで、慌てて、こんなところにクマが出るなんて思ってもいなかったんだけど」近所の人は「全国でそういうこと（クマの出没）があって、いよいよ自分のところかって、怖いですね」この影響で、並柳小学校は臨時休校となり、近くの別の小学校では下校の際、保護者が迎えに来るよう呼び掛けました。クマによる人的被害はありませんでした。警察や市が警戒に当たりましたが、クマは見つかっておらず、引き続き、注意を呼び掛けています。