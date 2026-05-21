宇宙でのミッションを終え、日本へ帰国した南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士油井亀美也さん。21日、高市首相を表敬し、活動を報告しました。



21日午後、官邸に姿を現した宇宙飛行士の油井亀美也さん。

同じく宇宙飛行士の大西卓哉さんと一緒に、宇宙での活動を報告するため、高市総理を訪ねました。



冒頭、自身の活動写真が載ったパネルを贈呈すると…。



高市首相

「すごーい」





感嘆する場面もありました。日本時間の去年8月から今年1月までの166日間、油井さんは、宇宙でいくつものミッションに従事しました。中でも、JAXAが開発した新型補給機をキャッチする重要な任務を成功させました。宇宙飛行士（川上村出身）油井亀美也さん「この（HTV-Xの）中には、非常にたくさんの貴重な物資が積まれていたんですけれども、そのうちの一つが、二酸化炭素の除去装置を作りまして、それを実証するという、これから私たちが総力を挙げて作っていく有人与圧ローバー、これの生命維持装置といったところに使われていく、そういうふうになっていくというふうに思っています」高市首相「国際宇宙ステーションからの無事のご帰還、誠にうれしく存じます。日本人宇宙飛行士の優秀さと、信頼性を世界に示すことができたということで、大変誇らしく思っております」油井さんの宇宙での経験は、今後、JAXAが開発中の有人探査車の開発にも生かされるということです。