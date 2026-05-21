【マウント義姉はお下がりNG！】今でよかった！？成長したらもっとひどい＜第13話＞#4コマ母道場

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赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！　とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？

第13話　付き合い方を考える



【編集部コメント】

マイコさん、早い段階でアヤさんとの距離感を決められてよかったですね。もしこの先もずっと変わらない付き合いをしていたら、もっと嫌な思いをすることになっていたかもしれません。料理の後、油を処理するなど、オムツには意外と別の使い方もいろいろあるんですよ！　災害時にも役立てられますし、寄付という手もありますし、無理にあげなくてよかったと思います。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・井伊テレ子