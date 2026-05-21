【マウント義姉はお下がりNG！】今でよかった！？成長したらもっとひどい＜第13話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第13話 付き合い方を考える
【編集部コメント】
マイコさん、早い段階でアヤさんとの距離感を決められてよかったですね。もしこの先もずっと変わらない付き合いをしていたら、もっと嫌な思いをすることになっていたかもしれません。料理の後、油を処理するなど、オムツには意外と別の使い方もいろいろあるんですよ！ 災害時にも役立てられますし、寄付という手もありますし、無理にあげなくてよかったと思います。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第13話 付き合い方を考える
【編集部コメント】
マイコさん、早い段階でアヤさんとの距離感を決められてよかったですね。もしこの先もずっと変わらない付き合いをしていたら、もっと嫌な思いをすることになっていたかもしれません。料理の後、油を処理するなど、オムツには意外と別の使い方もいろいろあるんですよ！ 災害時にも役立てられますし、寄付という手もありますし、無理にあげなくてよかったと思います。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子