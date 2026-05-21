山形県長井市の夏の人気アクティビティ「水陸両用バス」の運行があすからはじまります。雨の日でも大迫力！きょうは一足先に体験してきました！

【写真を見る】「まるでアトラクション」超貴重！水陸両用バスの旅を大内アナのリポートでお届け！「謎の達成感！」「ゆったりと非日常感が味わえる」（山形・長井市）

大内希美アナウンサー「今私が乗っているバスはただのバスではなく水陸両用バス。長井ダムに向かっている。あいにくの天気でバスに行く前からびしょ濡れだが楽しみ！」

水陸両用バスは、夏の長井を満喫できる大人気のアクティビティで、市内の陸路を往復２０キロ、ながい百秋湖の水上１．５キロのコースをおよそ７５分かけて遊覧します。

あすからの運行開始を前に、きょうは試乗会が行われました。

「山の中を走っているが風がすごい。大自然を感じている。すごい。」

風を感じながら進むことおよそ１５分。

いよいよ入水・・・！

■大事なところで・・・ハプニング発生！？

一番大事なところで、なんとカメラが止まってしまいました！！濡れてしまったんですかね・・・。

ということで、ここからは大内アナウンサーのリアクションでお楽しみください！

「スピードが上がりました～ＷＯＷ」

「爽快。スピードが上がった時のワクワク感と入水した時の快感がまるでアトラクション！謎の達成感が最高！」

ながいダムを優雅に進む水陸両用バス。五感で長井の風景を味わい、まるで冒険をしているような体験ができるんです。

「先ほどの勢いとは変わって今はゆったりと楽しんでいる。新緑も美しく、幻想的。雨の日だからこその美しさ、非日常感が味わえる」

■水陸両用バスドライバーが支える楽しく快適な旅 最後まで醍醐味！

こちらは全国でも３０人ほどしかいないという水陸両用バスの運転手、高木ドライバー。

高木さんの見事な操縦のおかげで揺れも少なく、快適に楽しむことができます。

そして、大内アナウンサーも綺麗な風景をカメラに収めてきました！今の時期は新緑に映える藤の花も見ることができました。

およそ３０分の長井ダムの旅、大満喫しました！楽しい冒険もこれでおしまい！と思いきや・・・。

「帰りが一番風がすごい。ガイドさんの話が風が強すぎて聞こえない。ここまでが醍醐味！」