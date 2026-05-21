かつて雪を捨てる場所だった土地を、年間数百万人を集める「ボールパーク」へと変貌させた、北海道北広島市のまちづくりを学んでもらおうと、明和町で研修会が開かれました。

明和町で開かれたのは、幹部職員を対象にしたまちづくり研修会。北海道北広島市の経済部長、柴清文さんが講師を務めました。柴さんは、プロ野球日本ハムファイターズの球場「エスコンフィールド」を含む「Ｆビレッジ」構想に、１０年以上携わりました。

野球場をはじめ宿泊施設や商業施設、レストランやサウナなどがそろう北海道ボールパークＦビレッジ。２０２５年には４５９万人が来場した、エンターテインメント施設です。

柴さんは、一大プロジェクトを成功させる最大の壁は「職員の意識改革」だったと話し、丁寧な対話で部内の当事者意識を高めた経験談に加え、規制緩和や補助金獲得など戦略的な行政テクニックを披露しました。また、「行政の役割はインフラ整備と手続きに徹すること。野球観戦以外の来場者も多く、持続可能なまちづくりは可能だ」と力強く語りました。

この日は、近隣の市町村の行政担当者など約８０人が参加し、まちづくりに生かそうと、柴さんの話に聞き入っていました。