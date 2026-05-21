学生たちに「課題解決力」を養ってもらおうと、東北芸術工科大学で企業と連携した特別授業が行われました。学生が社会を知り、企業が若者の考えを取り入れる授業の初回となったきょう、互いに何を感じたのでしょうか。

【写真を見る】企業×大学のコラボ授業が描くクルマの未来 学生が感じる「車の課題」…車が売れない、ドライバーの高齢化に学生が出す答えは（山形）

この課題解決型の授業は、東北芸術工科大学がトヨタカローラ山形と連携して毎年おこなっています。





学生は実際の社会が抱える課題に触れることができ、企業側は抱える課題を若者がどのように考えるか知ることができます。

■車が抱える課題



きょうは企業側から「車を持つ人の数が減っていること」「ドライバーの高齢化」「男性に比べ女性のユーザーが少ない」といった課題が共有され、「20代から40代の子育て世代の取り込み」をキーワードに、今後課題解決方法を考えていくことになりました。





学生は「色んな問題が複雑に絡まっていると思うので、複雑な問題に対して複雑な答えは合わないと思うので（課題解決に向けて）多角的な意見とか視点とかがいるのかなと思う」





学生は「子どものころは車がすごく好きな男の子が多いと思うので、私も小さいころに弟の影響で車を好きになったので、そういった所から子ども向けの（解決策を）広げていけたらと思う」

■若者の提案に期待



トヨタカローラ山形 杉山宏夫 専務「非常に期待している。やはり企業で仕事をしていると制限が色々頭の中に浮かんでくるので、学生は金額がどうだとかを考えないので、自由な発想が生まれて、我々に提案してくれることが一番いいのかなと思う」





学生たちは今後グループに分かれて解決策を考え、7月の発表会までにポスターなどを作成していくということです。