田植えシーズン真っ盛りの県内。きょうは、山形市で小学生が田植えに挑戦しました。子どもたち、雨の中でも元気いっぱいに学びをふかめていました。

【写真を見る】「夢にまで見た」児童が話す田植えの魅力 デビュー前の新品種の苗も登場！つや姫・雪若丸・ゆきまんてんの苗の違いはわかる？（山形）

きょう田植えに挑戦したのは、山形市立本沢小学校の5年生13人。吉村知事と一緒に植え付けました。

■新品種の苗も



佐藤真優アナウンサー「きょう植える品種は、つや姫・雪若丸・デビュー前のゆきまんてんです。種から約20日経っているそうですが、雪若丸だけ苗の丈が短い。この時点で差が出るんですね」





なぜ丈が短いかわかりますか？

雪若丸は風や雨に耐えられるよう、丈が短い品種として作られたということです。





さあ裸足になって準備万端整いました。児童たちに意気込みを聞いてみると…。



児童は「Q田植えは初めてですか？自分は初めてですけど、きのう夢で見た。楽しみだったからだと思う。泥に入って、苗を実際に植えるところが楽しみです」

■夢にまで見た田植え



夢にまで見た田植えが、いよいよ始まりました。



佐藤真優アナウンサー「大粒の雨が打ち付けています。そんな中子どもたちは、一生懸命、丁寧に苗を植えています」





きょうは三品種あわせて約1万800本の苗を植えました。雨でも児童たちは笑顔満点。様々なことを学んでいました。



「粒々があって、かなり力入れないと引っこ抜けない」





きのう田植えの夢を見たという男の子は…



「夢と泥に入っている感じは一緒ですけど、楽しいっていうより大変」「晴れてたらもっとよかったかもしれない。（田んぼにに尻もち）大丈夫だよ」

■児童のプチブーム…！？



きょうは来年デビューを控える県の新品種「ゆきまんてん」も植え付けられました。





田植えの中、ちょっとしたブームになっていたことがありました。



「泥パックです。楽しかったですね、とにかく楽しかったです」





今年で18回目を迎えた、この田植え会。みんな顔を真っ黒にして農業の大変さや食への感謝を学んだようでした。