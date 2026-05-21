名古屋・栄の最も高いビルに進出するシネコン。オープンを前に、内部を独占取材です。

【写真を見る】｢TOHOシネマズ 名古屋栄｣ 6月11日開業 10スクリーン･座席数約1650席 東海エリア初の｢プレミアムシアター｣も【独占取材】

6月11日に開業する「ザ・ランドマーク名古屋栄」は、地上41階・地下4階建て、高さは約211メートルと、栄エリアで最も高いビルになります。

低層階は商業施設「HAERA（ハエラ）」がオープン。中層階はオフィスで、高層階には「コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ」が入ります。

5階～9階には栄で初めての「映画館」

このビルには、もう一つ注目スポットが…



（10代）

「映画が好きなので、映画館が楽しみ」



5階～9階に入るのは、TOHOシネマズの大型映画館。栄で初めてのシネコンです。



（40代）

「今までは1番近い名古屋駅に行っていた。TOHOシネマズ好きだけど郊外が多いので、子どもも楽しみにしている」

飲食売店の待ち時間を短縮 最新システムも

「TOHOシネマズ 名古屋栄」のオープンを前に、内部を独占取材です！



エスカレーターを上ってすぐの場所にあるのが…



（TOHOシネマズ 名古屋栄 上村尚規支配人）

「こちらがロビー。広くて眺めも素晴らしいです」



5階のロビーは開放感のある空間に。栄の街並みを眺めることができます。

また、券売機のほかフードやドリンクのセルフオーダーを行う機械も。さらに、ドリンクバーも導入されるなど最新システムが盛りだくさんです。



（上村支配人）

「都心部でより多くの客が利用する施設では、飲食売店の待ち時間が課題。設備投資をすることで、待ち時間を短縮して快適に利用いただける」

東海エリア初の「プレミアムシアター」

6階には5つのスクリーンが。鮮明な映像と高品質なサウンドで臨場感を味わえる「IMAXレーザー」も楽しめます。さらに、8階にも5つのスクリーンがあり、劇場では合わせて10のスクリーン、座席数は約1650席備えています。

東海エリアでは初めてとなる「プレミアムシアター」。



最終調整中で中を見ることはできませんでしたが、巨大スクリーンと良質なサウンドが楽しめるということです。

「栄で映画館を改めて開業するのは悲願」

栄で初めてのシネコン。かつて、このエリアには多くの映画館が…



1955年にオープンした「名古屋東映会館」は、最盛期に1日約2万人を動員。また、栄三丁目の「ヘラルドシネプラザ」も人気を集めましたが、シネコンの台頭で入場客が年々減少し、2000年台に閉館しました。

東宝グループとしても2005年に閉館した「エンゼル東宝」以来の出店です。



（上村支配人）

「（栄は）最近オフィスビルの建設もさらに進んでいて、これから人の流れがより行き交うようになる。栄で映画館を改めて開業するのは悲願だった」



「TOHOシネマズ 名古屋栄」は、6月11日に「ザ・ランドマーク名古屋栄」と同時オープンします。