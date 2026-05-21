前田光史朗が3戦連続の首位発進 連覇かかる清水大成は13位
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第1ラウンドが終了した。
【写真】おお、珍しい… キャップ“後ろ被り”での豪打
ツアー初優勝を狙う25歳・前田光史朗が1イーグル・6バーディ・1ボギーの7アンダー「65」をマーク。木下稜介、小木曽喬、岡田晃平、竹山昂成と並び、自身3戦連続の首位発進を決めた。6アンダー・6位に西村匡史。5アンダー・7位タイに2週連続優勝がかかる藤本佳則、岩田寛、勝俣陵、田中裕基、山田玄彩、ソン・ヨンハン（韓国）が続いた。昨年覇者の清水大成は4アンダー・13位タイ発進。大会通算3勝を誇る58歳・谷口徹は2オーバー・100位タイで初日を終えた。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本プロ 初日の結果
前田光史朗 プロフィール＆成績
木下稜介 プロフィール＆成績
前田光史朗のショートネックパターを激写！
蒲生の“弱点”を生かしたセッティングに 日本プロは7000y切りもパー72
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