ダイアン、素人時代の貴重姿がTV放送され話題「ほっそりしてる〜」「まあまあイケメンコンビやん」
MBSテレビで20日夜に『クイズ！昭和101年』（後8：00）が放送され、ブレイク芸人のデビュー前の貴重な映像が放送された。
【写真】ベールアップの瞬間の様子…17年前のダイアンの津田篤宏と妻・りえさん
同番組は、村上信五（SUPER EIGHT）がMCを務め、昭和時代が始まった1926年からの101年間に起きたさまざまな出来事をクイズ形式で振り返った。
昭和35（1960）年の出来事として、MBSの往年の人気番組『素人名人会』放送スタートを紹介。「のちに芸能界で活躍する人物が多く出演し、スターへの登竜門と言われました」と伝えた。
そして「実はデビュー前に出演していたのがこちらのコンビ」として登場したのは、若き日のダイアン（ユースケ、津田篤宏）。当時、精悍・やせ型の2人が、西川きよしらを前に漫才を披露した。スタジオからは「うわっ！」と驚きの声があがった。
視聴者も反応し、SNSでは「素人名人会のダイアンが！！！！！」「素人名人会、若かりし頃のダイアンが出ててほっそりしてる〜。素人時代に出たって何かの番組で言ってたやつの映像を観られるとは思わんかったな」「素人名人会出たときのダイアン、まあまあイケメンコンビやん」などの声が飛び交った。
【写真】ベールアップの瞬間の様子…17年前のダイアンの津田篤宏と妻・りえさん
同番組は、村上信五（SUPER EIGHT）がMCを務め、昭和時代が始まった1926年からの101年間に起きたさまざまな出来事をクイズ形式で振り返った。
昭和35（1960）年の出来事として、MBSの往年の人気番組『素人名人会』放送スタートを紹介。「のちに芸能界で活躍する人物が多く出演し、スターへの登竜門と言われました」と伝えた。
視聴者も反応し、SNSでは「素人名人会のダイアンが！！！！！」「素人名人会、若かりし頃のダイアンが出ててほっそりしてる〜。素人時代に出たって何かの番組で言ってたやつの映像を観られるとは思わんかったな」「素人名人会出たときのダイアン、まあまあイケメンコンビやん」などの声が飛び交った。