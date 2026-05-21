20th Century、全国ツアー開催記念で毎週ライブ映像公開 第1弾は「Shelter」
3人組グループ・20th Century（坂本昌行、井ノ原快彦、長野博）が、6月5日よりスタートする『20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜』の開催を記念し、毎週異なるテーマのもと、これまでのライブ映像作品の中から選りすぐりのパフォーマンス映像を20th Century公式YouTubeチャンネルにて公開する。
【動画】大人の色気すごい！トニセンによる名曲「Shelter」ライブ映像
記念すべき第1週目のテーマは「踊る人」。『20th Century Live tour 2023 〜僕たち20th Centuryです！〜」より、「Shelter」（Live Tour 2023 ver.）のライブ映像を公開する。
オリジナルは坂本のソロ楽曲でありながら、3人で披露するパフォーマンスがファンからも熱い支持を集めている人気曲。3人の円熟味あふれるダンスパフォーマンスにも注目だ。
今後もツアーへとつながるさまざまなテーマとともに、ライブ映像を順次公開が予定されている。
■全国ツアー「20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜」日程
6月5日 (金) [福岡] 福岡サンパレス 開演17:30
6月13日 (土) [宮城] 仙台サンプラザホール 開演18：00
6月18日 (木) [神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演18：00
6月19日 (金) [神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演13：00／17：00
6月27日 (土) [東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演18：00
6月28日 (日) [東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演14：00／18：00
6月30日 (火) [愛知] Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演18：00
7月2日 (木) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演18：00
7月3日 (金) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演17：00
7月13日 (月) [埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演18：00
7月14日 (火) [埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演14：00／18：00
7月20日 (月・祝) [大阪] オリックス劇場 開演18：00
7月21日 (火) [大阪] オリックス劇場 開演14：00／18：00
【動画】大人の色気すごい！トニセンによる名曲「Shelter」ライブ映像
記念すべき第1週目のテーマは「踊る人」。『20th Century Live tour 2023 〜僕たち20th Centuryです！〜」より、「Shelter」（Live Tour 2023 ver.）のライブ映像を公開する。
今後もツアーへとつながるさまざまなテーマとともに、ライブ映像を順次公開が予定されている。
■全国ツアー「20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜」日程
6月5日 (金) [福岡] 福岡サンパレス 開演17:30
6月13日 (土) [宮城] 仙台サンプラザホール 開演18：00
6月18日 (木) [神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演18：00
6月19日 (金) [神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演13：00／17：00
6月27日 (土) [東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演18：00
6月28日 (日) [東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演14：00／18：00
6月30日 (火) [愛知] Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演18：00
7月2日 (木) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演18：00
7月3日 (金) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演17：00
7月13日 (月) [埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演18：00
7月14日 (火) [埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演14：00／18：00
7月20日 (月・祝) [大阪] オリックス劇場 開演18：00
7月21日 (火) [大阪] オリックス劇場 開演14：00／18：00