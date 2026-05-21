フジテレビ・宮本真綾アナウンサーが１６日、バスケットボール女子「日本対ラトビア」戦で実況を担当。同局では初の女性バスケットボール実況デビューとなった。

宮本アナは、「これまでバスケの中継ＭＣやインタビューを担当していましたが、今年は実況として携わることが大きな目標でした。反省点、課題はもちろんたくさんありますが、とっっても楽しかった！！宮崎さん、エブリンさんにたくさん助けていただきました ありがとうございます！より良い実況ができるようブラッシュアップします！」と自身のＳＮＳで２０日、感謝と決意をつづった。

解説を務めた日本女子バスケ代表で東京五輪銀メダルの馬瓜エブリンと宮崎早織と、会場で撮影した３ショットも添えた。現在３０歳の宮崎は、２５〜２６年シーズン限りで現役を引退。笑顔がトレードマークで、東京五輪、パリ五輪でも明るいキャラクターでチームを牽引した。昨年１月には、元社会人野球選手の榎本和輝さんとの結婚を発表した。

今回の宮本アナの投稿には「みんな可愛いね。お疲れさま」「皆さん可愛すぎる」「素敵な写真」などの声が届いている。