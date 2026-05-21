Aぇ！groupが21日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。

グループが主演した同作は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画の実写版第2弾。Aぇ！groupの4人と、草間リチャード敬太（30）、関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公の松野家6人兄弟を演じた。2年には事務所の先輩でもあるSnow Man主演で第1弾が公開され、興行収入16・7億円を記録した。

佐野晶哉（24）は撮影を振り返り「正門君のアドリブがすごい」と強調。「アドリブで木村（拓哉）さんのモノマネをね…急に本編の中でし出して…」とふると、正門良規（29）は「カチカチの台本です！」と訂正し「（モノマネは）ドキドキしましたね。でも僕のせいじゃないんで、脚本家が悪いんで」と笑いを誘った。

西村は「アドリブで言うと、六つ子が布団で寝ているシーンがあるんですけど、（佐野）晶哉がアドリブでガチ寝しました」とぶっちゃけ。弟を演じた西村からの告発に佐野は「こんなとこでいうなよ！監督にばれてない可能性があるんやから」と大慌て。川村監督は、六つ子の自然なハマりっぷりに感動したといい「クランクインの初日から本当に六つ子になっていたので、すごい感動して。それに一人一人の持ち味を乗せていけば良い映画になるだろうなって思っていたので、佐野さんが寝てたなんて知りませんでした」と主演を立てて、フォローした。