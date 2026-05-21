「今日好き」ゆいはるカップル、“弾丸プチ旅行”2ショット動画公開「相変わらずラブラブ」「美男美女で絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が5月20日、自身のTikTokを更新。ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）でカップル成立した大木遥翔との旅先での2ショット動画を公開した。
【写真】「今日好き」交際歴約4年カップル「美男美女で絵になる」弾丸ラブラブ旅行動画公開
ゆいは「弾丸プチ旅行」とコメントを添え、海辺の堤防を背景にした大木との2ショット動画を公開。黒縁のメガネをかけた大木と、なえなのの楽曲「ツンデレ feat. セカンドバッカー」の曲をくちずさみながら大木に頬を寄せるゆいの2人が、ぴったりと体を寄り添わせている。
この投稿は「ずっと仲良しで最高」「美男美女で絵になる」「相変わらずラブラブ」「爽やかカップル」「幸せが伝わってくる」「はるくんメガネめちゃくちゃかっこいい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。ゆいと大木は「初虹編」で出会い、2シーズンぶりの再会となった「小夏編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際歴約4年カップル「美男美女で絵になる」弾丸ラブラブ旅行動画公開
◆「今日好き」ゆいはるカップル、旅先で2ショット
ゆいは「弾丸プチ旅行」とコメントを添え、海辺の堤防を背景にした大木との2ショット動画を公開。黒縁のメガネをかけた大木と、なえなのの楽曲「ツンデレ feat. セカンドバッカー」の曲をくちずさみながら大木に頬を寄せるゆいの2人が、ぴったりと体を寄り添わせている。
◆「今日好き」ゆいはるカップルの投稿に反響
この投稿は「ずっと仲良しで最高」「美男美女で絵になる」「相変わらずラブラブ」「爽やかカップル」「幸せが伝わってくる」「はるくんメガネめちゃくちゃかっこいい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。ゆいと大木は「初虹編」で出会い、2シーズンぶりの再会となった「小夏編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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