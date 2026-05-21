IVEレイ、引き締まった美腹筋チラ見せ 日本ショット披露「満喫してて親近感」「ウエスト綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月20日、自身のInstagramを更新。セルフィーショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ウエスト綺麗すぎ」美腹筋チラ見せ 日本満喫ショット
レイは「ただいま〜」とコメントを添え、日本滞在中の写真を複数枚投稿。ショート丈のTシャツから引き締まったウエストがのぞく、ホテルで撮影した鏡越しのセルフィーショットを公開している。他にも食事の写真や薬局でのショットなど日本滞在中の自然体な様子を披露している。
この投稿には「スタイル良すぎる」「ウエスト綺麗すぎ」「日本に来てたんだ！」「ビジュアルが完璧」「オフ感可愛い」「美しすぎるライン」「日本満喫してて親近感」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ウエスト綺麗すぎ」美腹筋チラ見せ 日本満喫ショット
◆IVEレイ、美ウエスト際立つショット公開
レイは「ただいま〜」とコメントを添え、日本滞在中の写真を複数枚投稿。ショート丈のTシャツから引き締まったウエストがのぞく、ホテルで撮影した鏡越しのセルフィーショットを公開している。他にも食事の写真や薬局でのショットなど日本滞在中の自然体な様子を披露している。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎる」「ウエスト綺麗すぎ」「日本に来てたんだ！」「ビジュアルが完璧」「オフ感可愛い」「美しすぎるライン」「日本満喫してて親近感」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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