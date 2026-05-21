Ｊ３岐阜は２１日、元日本代表ＭＦ山田直輝（３５）が百年構想リーグを持って現役引退することを発表した。山田はクラブを通じて「心も身体も全てを懸けて戦い抜いたと、胸を張って言えます。そして、自分の意思で幕をおろせることに、とても感謝しています。本当に、幸せな現役生活でした」とコメントした。

浦和の下部組織出身の山田は、各年代別の代表に選出され、トップチームへ昇格した２００９年にはＡ代表デビューも果たした。度重なるけがに悩まされながらも浦和、湘南でＪ１通算１９６試合の出場を記録し、１８年には浦和で天皇杯優勝も経験した。２４年に契約満了で湘南を退団後、２５年から岐阜へ加入し、今季は２試合の出場にとどまっていた。

◆コメント全文

「まだ試合は続きますが、百年構想リーグをもってプロサッカー選手を引退します。これまで山田直輝に関わってくださった全ての皆様、本当にありがとうございました。［サッカーに出会えたこと］それが僕にとって何よりも幸運なことでした。サッカーを通して、喜びも悔しさも、出会いも別れも、数えきれないほどの経験をさせてもらいました。その全てが、これまでの僕の人生そのものでした。

Ｊリーグ、スポンサー企業の皆様、所属したチーム。僕にプレーの場を与えていただき、ありがとうございました。監督やコーチ、スタッフ、人一倍お世話になったメディカルチーム。

育て、支えていただき、ありがとうございました。仲間、ライバル。みんなとボールを蹴っている時間が、大好きでした。僕と一緒に戦ってくれて、ありがとう。そして、応援してくださったファン・サポーターの皆様、本当にありがとうございました。

怪我ばかりで、何度も心が折れました。ですが、その度に皆様の応援や励ましに救われ、前を向くことができました。いつしか僕がピッチに立つ意味は、支えてくれたみんなに、元気にプレーする姿を見せることになっていました。

その恩返しがどれだけできたかは分かりません。それでも、心も身体も全てを懸けて戦い抜いたと、胸を張って言えます。そして、自分の意思で幕をおろせることに、とても感謝しています。本当に、幸せな現役生活でした。また会いましょう」