米Sony Electronicsは21日、公式Xや公式YouTubeに同社薄型テレビ・ブラビアのティザーを掲載。米国時間5月27日午前9時、および日本時間5月28日午前1時に、新製品を発表することを明らかにした。「The future of color is coming」「True RGB」と記載されており、RGB LEDバックライトを搭載した新型の液晶ブラビアが発表されるものと思われる。

ソニーは昨年3月、RGB LEDを独立駆動させるバックライトシステムの開発を発表。2025年中の量産を開始し、家庭用テレビなどへの搭載拡大をアナウンスしていた。

現在RGB LEDバックライトを搭載したテレビは、ハイセンスやTVS REGZA、TCL、サムスン、LGなどが開発を発表、もしくは発売を開始している。

「RGBミニLEDテレビ」「RGBマイクロLEDテレビ」などメーカーで呼称に違いがあるものの、基本的な仕組みは共通。

液晶のバックライトに微細なRGB LEDチップを使用。RGB各色を独立発光させることで、鮮やかで純度が高く、広い色域の映像を再現できるのが特徴となる。