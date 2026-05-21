◆陸上 関東学生対校選手権 第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部１万メートル決勝が行われ、日大のシャドラック・キップケメイ（４年）が２８分１５秒１６で優勝した。駿河台大のスティーブン・レマイヤン（４年）が２８分１７秒９９で２位に続いた。

東海大の中野純平（３年）が２８分１９秒３９で日本人トップの全体３位、同じく東海大の南坂柚汰（４年）が２８分２１秒６２で日本人２位の全体４位と健闘した。２人とも関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）の大舞台で自己ベスト記録を更新。東海大が勢いを見せた。中野は「本当にうれしい。自分は結構、やれるんだ、と思えた」と笑顔で話した。南坂は「中野に負けたことは悔しいですが（中野の活躍は）チームとしてはうれしいですね」と爽やかにレースを振り返った。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

男子のハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から暑熱対策などのために４月に静岡・焼津市で先行開催され、１部は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が圧巻の４連覇。２部は創価大の山口翔輝（３年）が優勝した。