ホンダ、新型EV『Super-One』ってどんな車？【特長まとめ】
Honda（ホンダ）は21日、都内で発表会を開催。小型EV（電気自動車）『Super-ONE（スーパーワン）』を、あす22日に発売することを発表した。
【写真多数】かつての『シティ』をほうふつとさせる…ホンダが新たに発表した小型EV『Super-One』内外装全部みせ
『Super-ONE』は、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けにより、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EV。あす22日に発売を開始し、全国メーカー希望小売価格は339万200円（税込）としている。『Super-ONE』の主な特長については以下の通り。
■デザイン
・エクステリアは、ワイドなタイヤを包み込むブリスターフェンダーが、ロー＆ワイドなスタンスと力強さを表現。フロントおよびリアに設けたエアダクトを含む専用エアロは、走行性能を支える機能性とデザイン性を両立している。
・インテリアでは、高いホールド性を持つ専用スポーツシートに、ブルー表皮をアシンメトリーに配して遊び心を演出。また水平基調のインストルメントパネルにより、運転に集中できる視界を実現した。
■パッケージング
・コンパクトな外観で驚きの広さを実現したN-ONE e:のプラットフォームをベースに、トレッドを40ミリ広げることで、ハンドリング性能を向上。リアシートダイブダウン・チップアップ機構もNシリーズから継承し、空間価値と走りの楽しさを高次元で両立している。
■ダイナミクス
・小型EVクラス最軽量（Honda調べ※2026年5月時点）となる1090キロの車両重量や、1345ミリのトレッドと大径ワイドタイヤの採用により、旋回時や高速走行時でも安定感のある優れたハンドリング性能を提供。
・「ECON」「CITY」「NORMAL」「SPORT」「BOOST」と5段階のドライブモードを設定し、ドライバーの好みに合わせた選択を可能に。「CITYモード」では、アクセルペダルのみで加減速から完全停車まで行えるシングルペダルコントロールを採用している。
■パワーユニット
・小型のe-Axleと薄型大容量バッテリーの採用により、優れた空間価値を提供。またSuper-ONE専用開発の「BOOSTモード」では、最大出力を通常モードの47kWから70kWへと拡大し、パワーユニットの性能を最大限に引き出すことで、力強く鋭い加速を実現。さらに、有段変速機のようなギアチェンジ感が得られる7段変速の仮想有段シフト制御と、アクセル操作に応じて仮想のエンジンサウンドを車内に響かせるアクティブサウンドコントロールを連動させることで、EVでありながらスポーティーなエンジン車を操るような運転感覚を提供する。出力拡大やサウンド演出に加え、助手席のLEDインパネラインイルミネーションとトリプルメーターが青から紫へと変化することで、視覚的な演出も行う。
・WLTCモードで274キロの航続距離を達成。充電時間は普通充電で約4.5時間、急速充電で約30分を実現し、待機時間のストレスを軽減している。
・また、AC外部給電器「Honda Power Supply Connector（パワーサプライコネクター）」を使用することで最大1500Wまでの電気を取り出すことができ、外出先で電気製品が利用できるほか、非常時の電源としても活用できる。
■その他の装備
・BOSE（ボーズ）と共同開発した「BOSEプレミアムサウンドシステム」を、Hondaの小型モデルとして初めて標準装備。BOSE独自の音響技術「Dynamic Speed Compensation」を採用。荷室に設置した13.1Lの大容量サブウーファーを含む8つのスピーカーにより、重低音から高音までバランスの取れた高品質なサウンドを実現し、臨場感のある音響を提供する。
・また、9インチのGoogle搭載Honda CONNECTディスプレーを標準装備。「Honda Total Care プレミアム」の多彩なサービスに対応する他、Googleマップなどの豊富なアプリケーションをSuper-ONEとスマートフォンの間でシームレスに利用することができる。
■「Honda SENSING」を標準装備
Honda SENSING 搭載機能一覧
1. 衝突軽減ブレーキ＜CMBS＞
2. 先行車発進お知らせ機能
3. 歩行者事故低減ステアリング
4. 路外逸脱抑制機能
5. 標識認識機能
6. 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール＜ACC＞
7. 車線維持支援システム＜LKAS＞
8. トラフィックジャムアシスト（渋滞運転支援機能）
9. オートハイビーム
10. 誤発進抑制機能
11. 後方誤発進抑制機能
12. 近距離衝突軽減ブレーキ
13. 急アクセル抑制機能
14. パーキングセンサーシステム
■ボディーカラー※1＝3万3000円（消費税抜き3万円）高／※2＝10万4500円（消費税抜き9万5000円）高
・ブーストバイオレット・パール※1（Honda新色）
・プラチナホワイト・パール※1
・チャージイエロー※1
・ルミナス・グレー※1
・クリスタルブラック・パール
・ブーストバイオレット・パール＆ブラック（2トーンカラー）※2
・プラチナホワイト・パール＆ブラック（2トーンカラー）※2
・チャージイエロー＆ブラック（2トーンカラー）※2
・ルミナス・グレー＆ブラック（2トーンカラー）※2
【写真多数】かつての『シティ』をほうふつとさせる…ホンダが新たに発表した小型EV『Super-One』内外装全部みせ
『Super-ONE』は、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けにより、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EV。あす22日に発売を開始し、全国メーカー希望小売価格は339万200円（税込）としている。『Super-ONE』の主な特長については以下の通り。
・エクステリアは、ワイドなタイヤを包み込むブリスターフェンダーが、ロー＆ワイドなスタンスと力強さを表現。フロントおよびリアに設けたエアダクトを含む専用エアロは、走行性能を支える機能性とデザイン性を両立している。
・インテリアでは、高いホールド性を持つ専用スポーツシートに、ブルー表皮をアシンメトリーに配して遊び心を演出。また水平基調のインストルメントパネルにより、運転に集中できる視界を実現した。
■パッケージング
・コンパクトな外観で驚きの広さを実現したN-ONE e:のプラットフォームをベースに、トレッドを40ミリ広げることで、ハンドリング性能を向上。リアシートダイブダウン・チップアップ機構もNシリーズから継承し、空間価値と走りの楽しさを高次元で両立している。
■ダイナミクス
・小型EVクラス最軽量（Honda調べ※2026年5月時点）となる1090キロの車両重量や、1345ミリのトレッドと大径ワイドタイヤの採用により、旋回時や高速走行時でも安定感のある優れたハンドリング性能を提供。
・「ECON」「CITY」「NORMAL」「SPORT」「BOOST」と5段階のドライブモードを設定し、ドライバーの好みに合わせた選択を可能に。「CITYモード」では、アクセルペダルのみで加減速から完全停車まで行えるシングルペダルコントロールを採用している。
■パワーユニット
・小型のe-Axleと薄型大容量バッテリーの採用により、優れた空間価値を提供。またSuper-ONE専用開発の「BOOSTモード」では、最大出力を通常モードの47kWから70kWへと拡大し、パワーユニットの性能を最大限に引き出すことで、力強く鋭い加速を実現。さらに、有段変速機のようなギアチェンジ感が得られる7段変速の仮想有段シフト制御と、アクセル操作に応じて仮想のエンジンサウンドを車内に響かせるアクティブサウンドコントロールを連動させることで、EVでありながらスポーティーなエンジン車を操るような運転感覚を提供する。出力拡大やサウンド演出に加え、助手席のLEDインパネラインイルミネーションとトリプルメーターが青から紫へと変化することで、視覚的な演出も行う。
・WLTCモードで274キロの航続距離を達成。充電時間は普通充電で約4.5時間、急速充電で約30分を実現し、待機時間のストレスを軽減している。
・また、AC外部給電器「Honda Power Supply Connector（パワーサプライコネクター）」を使用することで最大1500Wまでの電気を取り出すことができ、外出先で電気製品が利用できるほか、非常時の電源としても活用できる。
■その他の装備
・BOSE（ボーズ）と共同開発した「BOSEプレミアムサウンドシステム」を、Hondaの小型モデルとして初めて標準装備。BOSE独自の音響技術「Dynamic Speed Compensation」を採用。荷室に設置した13.1Lの大容量サブウーファーを含む8つのスピーカーにより、重低音から高音までバランスの取れた高品質なサウンドを実現し、臨場感のある音響を提供する。
・また、9インチのGoogle搭載Honda CONNECTディスプレーを標準装備。「Honda Total Care プレミアム」の多彩なサービスに対応する他、Googleマップなどの豊富なアプリケーションをSuper-ONEとスマートフォンの間でシームレスに利用することができる。
■「Honda SENSING」を標準装備
Honda SENSING 搭載機能一覧
1. 衝突軽減ブレーキ＜CMBS＞
2. 先行車発進お知らせ機能
3. 歩行者事故低減ステアリング
4. 路外逸脱抑制機能
5. 標識認識機能
6. 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール＜ACC＞
7. 車線維持支援システム＜LKAS＞
8. トラフィックジャムアシスト（渋滞運転支援機能）
9. オートハイビーム
10. 誤発進抑制機能
11. 後方誤発進抑制機能
12. 近距離衝突軽減ブレーキ
13. 急アクセル抑制機能
14. パーキングセンサーシステム
■ボディーカラー※1＝3万3000円（消費税抜き3万円）高／※2＝10万4500円（消費税抜き9万5000円）高
・ブーストバイオレット・パール※1（Honda新色）
・プラチナホワイト・パール※1
・チャージイエロー※1
・ルミナス・グレー※1
・クリスタルブラック・パール
・ブーストバイオレット・パール＆ブラック（2トーンカラー）※2
・プラチナホワイト・パール＆ブラック（2トーンカラー）※2
・チャージイエロー＆ブラック（2トーンカラー）※2
・ルミナス・グレー＆ブラック（2トーンカラー）※2