中日は21日、阪神戦（甲子園）が悪天候のため中止となった。試合開始を遅らせて、プレーボールを待ったが、雨脚が強まり中止が決定した。

前日20日の阪神戦では悪夢の大逆転負けを喫した。7点リードを守れずに痛恨のサヨナラ負け。7点差逆転負けは17年7月26日ヤクルト戦で10点差をひっくり返されて以来9年ぶりだった。3連敗で今季ワーストを更新する借金14。壮絶な敗戦後に指揮官は「これまで取材拒否はしたことがないが、話すことがない…。今日は勘弁してくれ」と就任2年目で初めて取材に対応しなかった。

この日は降雨中止を受けて報道陣に対応。「昨日のちょっと悪夢のようなゲームを早く払拭したいという意味ではやりたい。しかしながら、これ以上けが人が出るのは怖い。そういうコンディションの状態の中では、やっぱりちょっと危険を伴う、そういった中ではちょっとご勘弁っていうところもある。俺らに言わせれば、これで名古屋に帰って、また仕切り直しという意味では、名古屋からまた仕切り直してきたいかなと思います」。

22日からはバンテリンドームで広島戦3連戦。交流戦前最後のカードとなる戦いとなる。球団創設90周年の今季はここまで苦戦を強いられている。