【カルディ】5月22日から順次各地でセールスタート。コーヒー豆特価＆10％オフの実施店舗は？

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年5月21日時点で発表されている、22日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

大型商業施設の店舗がずらり！

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【5月22日から26日】

・上本町YUFURA店（大阪府）

・岡山一番街店（岡山県）

・ららぽーと福岡店（福岡県）

・イオンモール多摩平の森店（東京都）

・アピタタウン稲沢店（愛知県）

・ゼスト御池店（京都府）

【5月27日から31日】

・ハルネ小田原店（神奈川県）

・イオンモール浦和美園店（埼玉県）

・イオン久里浜店（神奈川県）

・イオン北見店（北海道）

・ゆめタウン東広島店（広島県）

5月最終週のセールは、北海道、東京、福岡まで、幅広い地域で実施されます。

この機会に、お得に買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）