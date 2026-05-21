【カルディ】5月22日から順次各地でセールスタート。コーヒー豆特価＆10％オフの実施店舗は？
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年5月21日時点で発表されている、22日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
大型商業施設の店舗がずらり！
「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。
対象店舗は以下の通りです。
【5月22日から26日】
・上本町YUFURA店（大阪府）
・岡山一番街店（岡山県）
・ららぽーと福岡店（福岡県）
・イオンモール多摩平の森店（東京都）
・アピタタウン稲沢店（愛知県）
・ゼスト御池店（京都府）
【5月27日から31日】
・ハルネ小田原店（神奈川県）
・イオンモール浦和美園店（埼玉県）
・イオン久里浜店（神奈川県）
・イオン北見店（北海道）
・ゆめタウン東広島店（広島県）
5月最終週のセールは、北海道、東京、福岡まで、幅広い地域で実施されます。
この機会に、お得に買い物を楽しんでみては。
（東京バーゲンマニア編集部）