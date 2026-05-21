ロックバンド・LEGO BIG MORLのギタリストであり作詞を手がける、タナカヒロキの初小説『陽と月』（KADOKAWA）が5月20日（水）に発売された。

【画像】LEGO BIG MORL・タナカヒロキの初小説『陽と月』

本書の発売にあたり、タナカヒロキと長年のバンドマン仲間であるSUPER BEAVERの渋谷龍太との対談記事を各メディアで公開した。

バンドで成功することを目指し、夢と現実の狭間を生きる、吃音症のバンドマン・月。太陽のような性格で天然だが、音楽の才能に溢れている親友のバンドマン・陽。対照的な2人のバンドは、当初はどちらも華々しくデビューした。しかし両者はその後、まったく違う道を歩んでいき……？夢は叶わなかったら不幸なのか。売れたら幸せなのか。そんな想いの中で揺れ動きながらバンドマンとして進んだ先に2人が見たものとは。吃音症でもあるLEGO BIG MORLのギタリスト・タナカヒロキが描く、実話をもとにした圧倒的青春×音楽小説。

本書の発売を記念し開催された【『陽と月』×monogatary.com発売記念コラボコンテスト】の結果も発表された。大賞受賞作見えなくなるまで見送って／舞浜シズク入賞作海馬に花束を／夜明いふ残る春／遠慮白雨天国三十年生／君色文庫日だまりは、甘く甘く甘く／夕記すい最後まで、未読のまま／桃栗かきぴー

■対談記事・二度のメジャー契約を経た二人が語る、ロックバンドを続ける理由（WEBザテレビジョン）・「幸せの尺度」とは（Yahoo!ニュース）・バンドマンが「小説」を書く理由（ダ・ヴィンチWeb）

■著者プロフィールタナカヒロキ（LEGO BIG MORL）2006年結成のロックバンド・LEGO BIG MORLのギタリスト。エモーショナルなサウンドで人気を集める3人組バンドで、主に作詞を担当。繊細かつ鮮烈な歌詞で聴く者の心を魅了している。自身も吃音者であり、吃音をテーマにしたメディア『KITSU』を運営。本書が初著書。

LEGO BIG MORL（レゴ ビッグ モール）カナタタケヒロ（Vo, G）、タナカヒロキ（G）、ヤマモトシンタロウ（B）の三人組ロックバンド。2006年に結成され、08年6月に初のミニアルバム「Tuesday and Thursday」をリリース。09年1月に1stアルバム「Quartette Parade」でメジャーデビュー。19年9月に現在の3人体制となり22年に日本クラウンより再メジャーデビュー。同年3月にメジャー復帰作となるアルバム「kolu_kokolu」をリリース。結成20周年イヤーとなる今年は、結成記念日である3月28日のSpotify O-Crest公演を皮切りに、全国7ヶ所8公演のツアーを開催予定。

■特典情報楽天ブックス：スマホ壁紙（データ配信）※2026年6月30日（火）11:59までに購入した方が対象ライブ物販限定特典：『君になりたい』歌詞ポストカード※2026年5月22日（金）仙台ROCKATERIA、6月2日（火）新代田FEVER等でのライブ物販にて購入した方が対象※特典詳細は各ストアにてご確認を。※ポストカードは数量に限りがあるため、在庫が無くなり次第、配布が終了。※特典デザインは予告なく変更になる可能性あり。※特典に関するお問い合わせは、各店舗宛へ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）