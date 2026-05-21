（台北中央社）行政院（内閣）人事行政総処は21日、2027年の政府・行政機関の執務日カレンダーを発表した。休日は121日で、3日以上の連休は9回。最も長い連休は旧正月前後の7日間となる。



27年の3日以上の連休は次の通り。中華民国開国記念日＝1月1日〜3日（3日間）▽大みそか・春節＝2月4日〜10日（7日間）▽和平記念日＝2月27日〜3月1日（3日間）▽児童節・清明節＝4月3日〜6日（4日間）▽労働節＝4月30日〜5月2日（3日間）▽中華民国国慶日（国家の日）＝10月9日〜11日（3日間）▽台湾光復・金門古寧頭戦役記念日（光復節）＝10月23日〜25日（3日間）▽行憲記念日（憲法施行記念日）＝12月24日〜26日（3日間）。



これに加えて、28年1月1日の中華民国開国記念日は土曜日に当たるため、27年12月31日が振り替え休日となり、28年1月2日まで3連休となる。



（頼于榛／編集：齊藤啓介）