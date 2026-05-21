NCT WISH・ジェヒが絶品サムギョプサルをスタジオで生調理！ROIROMのふたりはお互いの“武器”をプレゼン

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5月23日23時からNHK総合で『Venue101』#112が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

NCT WISH「Ode to Love」

CRAVITY「BLAST OUT」

日向坂46「Kind of love」

ROIROM「CLASSIC WAVE」

※アーティスト名五十音順

■NCT WISHを支えたジェヒ特製のサムギョプサル

アーティストの“思い出の料理”と、秘められたエピソードに迫るコーナー「Menu101」に登場するのは、6人組ボーイズグループ NCT WISH。

彼らが思い出の味に挙げたのは、レッスンで疲れた体をいやしてきた“サムギョプサル”。韓国出身のメンバー・ジェヒが、デビュー前からメンバーにしばしば振る舞ってきた。

そこで今回、ジェヒが得意のサムギョプサルを生放送のスタジオで調理。父から教わったというこだわりのポイントを解説しながら、自慢の腕前を披露する。思い出のサムギョプサルを前に、6人からどんなエピソードが語られるのか、注目だ。

ライブでは、メンバーのシオンが作った、唇に手を添えるサビの振り付けがSNSでバズり中の「Ode to Love」をパフォーマンスする。

■新生・CRAVITY＆新生・日向坂46、あらたなリーダー・キャプテンの素顔とは

2020年にデビューした韓国発 9人組ボーイズグループ CRAVITY、そして、2019年に「けやき坂46」から改名しスタートを切った日向坂46。この2組は去2025年、ともにグループとしての転機を迎えた。

CRAVITYは、グループ名を“CRAVE（渇望）”＋“GRAVITY（重力）”＝CRAVITYとしてリブランディングするとともに、グループのリーダーをウォンジンとヒョンジュンの2人体制に変更。

一方、日向坂46は結成当初からキャプテンを務めてきた佐々木久美を含む一期生が全員卒業、三期生の高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）が新キャプテンに就任した。

そこで今回は、それぞれの新リーダー、新キャプテンの人となりを、メンバーからの証言をもとに深掘。「うちのリーダーのここがいい！」から、「ここだけは直してほしい！」までグループの要を担う3人のキャラクターに迫る。

ライブでは新体制となった 2組が、エネルギーあふれる楽曲をパフォーマンス。CRAVITY は新しい自分を解き放つ力強さを込めた「BLAST OUT」を、そして日向坂46は情熱的なラテンのリズムに乗せ、抑えきれない衝動を歌う「Kind of love」を披露する。

■結成からの1年間で快進撃を続けるROIROMのそれぞれの“武器”とは

未来を切り拓く新しいアーティストを紹介するコーナー「Coming Up」。今回紹介するのは、大型オーディション番組のファイナリスト同士で結成した、本多大夢と浜川路己によるデュオ・ROIROM。

2025年5月に結成、これまで発表した3曲のプレデビュー曲はいずれも音楽チャートの1位を獲得。さらに、2025年11月に有明アリーナで開催したデビューショーケースに2万人を動員するなど、結成直後から快進撃を続けてきた。

今回は ROIROM のふたりが、お互いの“武器”をそれぞれプレゼン。人気の理由を紐解く。

披露するのは、満を持してリリースしたデビュー曲「CLASSIC WAVE」。懐かしさを感じさせるディスコサウンドに乗せて歌われる、「はじめようか 二人だけで」というフレーズが象徴的な、ROIROMのこれからへの決意が込められた一曲だ。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#112

05/23（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101