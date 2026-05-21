21日(木)は雨の一日で断続的に降り方が強まり、久しぶりのまとまった雨になりました。



■柏百花記者

「午前9時の萬代橋です。しっかりとした雨が降り続き、肌寒く感じられます。」



昨日までの日差しから一転して、21日(木)未明から各地で雨が降った県内。傘が手放せない一日で断続的に雨の降り方が強まりました。



◆21日(木)午後5時までの24時間で降った降水量

佐渡市羽茂 63mm

阿賀町津川 55.5mm

などとなりました。



そして、この雨の影響もあり気温が急降下しました。21日(木)正午の気温は、新潟市中央区で18.1℃を観測したほか、長岡市では18.3℃と昨日の同じ時間と比べて10℃くらい低くなりました。



■通学中の学生

「昨日より厚着で来た。寒暖差が激しくて体調をくずさないか心配。」



そして、22日(金)にかけて雨が続きそうです。



◆22日(金)午前9時の予想天気図

低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れこんで、大気の不安定な状態が続くでしょう。このため、22日(金)にかけても雨の降り方が強まる時間がありそうです。



◆今後の雨の降り方

21日(木)夜9時は全県的に雨が降り、雨脚が強まるところもあるでしょう。下越は広く土砂降りになりそうです。時間を進め、夜間も雨の降りやすい状態が続き所々で雨が強まるでしょう。



22日(金)朝も広く雨雲がかかって、降り方が強まるところもありそうです。その後、午前中は所々で雨が強まりますが、午後は次第にまとまった雨雲が抜けて夕方には雨が止む見込みです。



◆24時間予想降水量［22日(金)夕方まで］

県内全域で多いところで60mmとなっていて、雨雲が停滞したり予想より発達した場合、上越・中越・佐渡では【警報級の大雨】になる可能性があります。このあとも、22日(金)昼前にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒を続けてください。



そして、22日(金)は今日以上に空気がヒンヤリするところがありそうです。



◆22日(金)の予想最高気温

新潟市では17℃、阿賀町では14℃と今日より4℃くらい下がり肌寒く感じられそうです。その他は20℃前後で、GWのころの気温に戻るところが多いでしょう。



服装選びに注意をして、風邪をひかないようにご注意ください。