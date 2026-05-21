日経225先物：21日19時＝10円安、6万1530円
21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円安の6万1530円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては154.14円安。出来高は2627枚となっている。
TOPIX先物期近は3851ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61530 -10 2627
日経225mini 61540 +10 48999
TOPIX先物 3851 +1.5 3338
JPX日経400先物 34865 -5 118
グロース指数先物 786 -1 152
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3851ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61530 -10 2627
日経225mini 61540 +10 48999
TOPIX先物 3851 +1.5 3338
JPX日経400先物 34865 -5 118
グロース指数先物 786 -1 152
東証REIT指数先物 売買不成立
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