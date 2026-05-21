　21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円安の6万1530円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては154.14円安。出来高は2627枚となっている。

　TOPIX先物期近は3851ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.81ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61530　　　　　 -10　　　　2627
日経225mini 　　　　　　 61540　　　　　 +10　　　 48999
TOPIX先物 　　　　　　　　3851　　　　　+1.5　　　　3338
JPX日経400先物　　　　　 34865　　　　　　-5　　　　 118
グロース指数先物　　　　　 786　　　　　　-1　　　　 152
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース