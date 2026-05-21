22日にかけて大雨になるところも 道路の冠水などに注意を、土日の天気は？【これからの天気(5月21日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
22日(金)にかけても、大雨になるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、下越の各地に強風注意報、上・中・下越に濃霧注意報、佐渡市には大雨注意報が発表されています。
◆5月22日(金)の天気
・上越地方
昼過ぎにかけて、雨が降ったりやんだりするでしょう。
午前中は、雨脚が強まるところがありそうです。
引き続き、土砂災害などに注意・警戒をしてください。
・中越地方
昼過ぎにかけて、各地で雨が降りやすいでしょう。
とくに、午前中は急な強い雨や落雷にも注意が必要です。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろにかけて、断続的に雨脚が強まりそうです。
夕方以降は急速に天気が回復しますが、雨がやんだあとも空気は冷たいままでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は本降りの雨で、雷雨になるところもあるでしょう。
その後も、昼過ぎまではまとまった雨雲がかかりそうです。
最高気温は、今日より4℃くらい低くなるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は発達した雨雲がかかり、大雨となるところがあるでしょう。
一方、午後は次第に雨の範囲が狭くなり、天気が回復に向かう見込みです。
◆風と波
下越と佐渡でやや強い風が吹くでしょう。
波の高さは、上越でのち1.5m、下越ではじめ2m、佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
23日(土)は天気が回復し、所々で真夏日に迫る暑さになるでしょう。
一方、24日(日)は広く雨が降りそうです。
今夜も激しい雨の降るところがありそうです。これからお帰りの方は道路の冠水などにご注意ください。
22日(金)にかけても、大雨になるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、下越の各地に強風注意報、上・中・下越に濃霧注意報、佐渡市には大雨注意報が発表されています。
◆5月22日(金)の天気
・上越地方
昼過ぎにかけて、雨が降ったりやんだりするでしょう。
午前中は、雨脚が強まるところがありそうです。
引き続き、土砂災害などに注意・警戒をしてください。
・中越地方
昼過ぎにかけて、各地で雨が降りやすいでしょう。
とくに、午前中は急な強い雨や落雷にも注意が必要です。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろにかけて、断続的に雨脚が強まりそうです。
夕方以降は急速に天気が回復しますが、雨がやんだあとも空気は冷たいままでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は本降りの雨で、雷雨になるところもあるでしょう。
その後も、昼過ぎまではまとまった雨雲がかかりそうです。
最高気温は、今日より4℃くらい低くなるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は発達した雨雲がかかり、大雨となるところがあるでしょう。
一方、午後は次第に雨の範囲が狭くなり、天気が回復に向かう見込みです。
◆風と波
下越と佐渡でやや強い風が吹くでしょう。
波の高さは、上越でのち1.5m、下越ではじめ2m、佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
23日(土)は天気が回復し、所々で真夏日に迫る暑さになるでしょう。
一方、24日(日)は広く雨が降りそうです。
今夜も激しい雨の降るところがありそうです。これからお帰りの方は道路の冠水などにご注意ください。