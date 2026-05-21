ことし創建400年を迎える長崎市の八坂神社で新しい拝殿が完成しました。

6月の長崎くんちの小屋入りはこの拝殿で行われます。

八坂神社は江戸時代の寛永3年＝1626年に創建され、ことしで400年を迎えます。

拝殿は約150年前に建てられ、老朽化が進んでいたことから総工費約1億5000万円をかけて、去年から改築が進められていました。

21日、落成を記念し氏子や工事関係者ら約40人が参列して神事が執り行われました。

（氏子で施工を担当 竹市 政義さん）

「感無量。これが人生最後の仕事かなと思っている。今からここもにぎわうと思うが、(八坂神社に)親しんでほしい」

ヒバやヒノキをふんだんに使い、明るい雰囲気となった新たな拝殿。

イスに座って参拝できるよう時代に合わせた設計にしたほか、以前より10平方メートルほど広くなり一度に約80人が入れるようになりました。

（八坂神社 小西 隆 宮司）

「私の代でこういう大きいことができるとは思っていなかった。こういう(創建400年の)タイミングで拝殿ができて、本当に私自身も嬉しく思う。今の木の香りがするうちに、ぜひ皆さんお参りいただければ」

新しい拝殿で6月1日の長崎くんちの小屋入りを迎えます。