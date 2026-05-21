Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。佐野晶哉は「六つ子が違う表情をしているので、少なくとも6回は楽しめる」とアピールした。

赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」の松野家6兄弟が20歳を超え、クズでニートとなった姿を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。

イベント前に5人で作品を観賞。末澤誠也（30）は「より新しい楽しい作品になった自信はありますね。今回は関西勢でやらせていただいたんで、その自然と出る会話のテンポ感だったりとかっていうのは本当に僕たちならではの部分ではあると思います。そもそも映画自体がすごくスケールアップしている部分もありますし、他のキャストの皆さんも本当に豪華な皆さんと一緒にさせていただいたので、素晴らしい作品になってると思います」と胸を張った。

小島健は「皆さん（Aぇ！group）と一緒に映画館で見たのが少し前になるんですかね。そのときに100％楽しさをいただけたんすけど今日見ることによって120％と更新されたんですよ。これをさっき見た後にスタッフさんにお伝えしたら、“それをぜひ壇上でもコメントしていただきたい”（と言われた）」と感想だけでなく、スタッフと交わした会話まで明かした。これには佐野と末澤が「言わんでええねん」とすぐにツッコんだ。西村は「個別のシーンで“自分ここ、こだわったんだよ”とか言い合ったりしながら見たのでわちゃわちゃして楽しかったです」とAぇと一緒に見たからこその楽しさを話した。

昨年夏に撮影。末澤は「学生の夏休みみたいな感じやった」と“青春”を満喫した。パーカーとマッシュルームカットのかつらという“おそ松さんセット”で撮影に臨み、小島は「実はカツラをかぶって、皆さん分からないと思うんですけど。という状態だったので汗で蒸れた」と苦労を話した。

佐野は正門のとある行動が印象に残っているようで…。「正門君のアドリブが。急にまさかの大大先輩木村（拓哉）さんのマネをしだして、びっくりしました」と映画で共演経験のある事務所の大先輩、木村拓哉のものまねをしていたと“暴露”。正門は「アドリブちゃうよ。カチカチの台本です」と訴え。「ドキドキしました。でも僕のせいじゃない、脚本家が悪い」と主張した。

すると西村は佐野について「布団で寝ているシーンあるんですけど、晶哉がガチ寝してました」とこちらも暴露。佐野は「こんなところで言うなよ！監督にはバレてへん可能性あるんだから！」と眉をへの字に。「ピクッてしただけです」と弁明した。