5月20日、タレントの王林が、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。番組内での王林の “激変” したビジュアルが注目を集めている。

この日は、「健康ガチ勢VS不摂生上等の女」がテーマで、生活習慣をめぐって、健康を気にする派と不摂生でも毎日を楽しむ派に分かれてトークを展開した。

「南果歩さんやイモトアヤコさん、佐藤仁美さん、そして王林さんらが出演しました。王林さんは『心からお酒が大好きで、毎日パーティーみたいに飲んでる』と、酒豪ぶりを告白。

『青森でも東京でも、王林がお店に行くと、お酒がなくなって、近くのお店とかにちょっと取り寄せていいですか？ って各バーからお酒が集まってくるくらい飲み続ける』と、バーの酒をなくす勢いで飲んでいることを明かしました」（スポーツ紙記者）

“不摂生エピソード” でスタジオを盛りあげた王林。ただ、放送後のXでは

《王林って顔変わった？ なんか違う》

《一瞬、誰かわからなかった》

《王林、、どんどん変わるねえ》

など、変化に驚く声が聞かれていた。

「かつて青森県のローカルアイドルグループ『りんご娘』として活動した王林さんは、デビュー当初の黒髪で素朴なイメージが浸透していました。卒業後は、明るめのヘアカラーにしたり、メイクが垢抜けるなど、たびたびビジュ変が話題にあがっていたのです。

ただ、少し前から、SNSでは王林さんがやせたことを指摘する声も見受けられました。今回、髪を後ろで束ねたセットでフェイスラインが目立っていたのですが、人によってはシャープになった印象を受けたのかもしれません」（芸能記者）

近年、王林は東京の事務所で活動していたが、3月末で退所し、4月から古巣である青森の事務所に移籍した。“里帰り” 後も、20日のバラエティ番組『巷のウワサ大検証！ それって実際どうなの会』（TBS系）に出演するなど、仕事は途切れない。ただ、番組内での言動にも変化が見られるという。

「津軽弁の素朴なキャラクターでブレイクした王林さんですが、最近は少々 “ずれた” エピソードを話すことが増えています。

今回の『上田と女が吠える夜』でも、筋トレの話題で、バーでお気に入りの曲が流れたら腹筋を始めることを明かしたり、食事メニューを決める際、その日食べたいものではなく、調味料で選ぶため『醤油取り入れて日本酒飲みたい』と話したりする場面があり、スタジオメンバーも少々戸惑った様子でした。

もともと天然な言動は見られましたが、“不思議キャラ” に転換しつつあるようです」（同前）

東京と青森の “二刀流” で活躍するのも、易しいものではなさそうだ。