お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが、インフルエンサーやYouTuberのテレビ出演を痛烈に批判し、注目を集めている。一方で、テレビで活躍する芸人の “YouTube進出” に疑問を持たれているようだ。

発端となったのは、5月18日放送のバラエティ番組『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）。「東ブクロの緊急毒出しノート」という企画で、東ブクロが「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか？」と言及したのだ。

「近年、バラエティ番組にYouTuberやインフルエンサーが出ることも多いですが、東ブクロさんによれば、一緒に仕事した際、高圧的に振る舞う人もいたようです。

こうした現状を踏まえ、『ちゃんと自分の親を納得させて、養成所やスクールに通って。人生をかけて、この世界で食っていくんだっていう人間だけが活躍できる世界であってほしい』と、持論を展開。

YouTuberを起用する制作サイドの姿勢を疑問視し、『なんか、当たり前になりすぎて、芸能界の敷居が下がりすぎている』と語気を強める場面もありました」（スポーツ紙記者）

YouTuberのテレビ進出に苦言を呈した東ブクロを支持する意見も少なくない。しかし、一方で、Xでは

《東ブクロっていう芸能人もYoutubeでチャンネル作って活動してる説得力なさすぎ》

《芸人がYoutubeにくるのにその逆はいかんのか？》

《その論理ならテレビ出てる人はYouTube出たらアカンな》

など、不満の声も見受けられる。芸人のYouTube活動が注目されたようだ。

「東ブクロさんの見解から、テレビは本来、しかるべき覚悟を持った人が出るものというテレビを “神格化” するような印象を与えたようです。

ただ、近年は活動の場をYouTubeに移す芸人も少なくありません。東ブクロさんは、テレビに出る側の覚悟やプロ意識を重視しているようですが、芸人がYouTubeで活動する現状を無視するような主張に疑問を持たれたようです」（芸能記者）

さらば青春の光も、チャンネル登録者数169万人を超えるYouTubeチャンネルがあり、YouTubeで精力的に活動している。

「4月にYouTuber・ヒカルさんが対談企画で、『タモリさんってまったくおもしろくない』と発言し、批判を集めました。この騒動を受けて、相方の森田哲矢さんが5月1日のYouTubeチャンネルで、スーツとサングラスでタモリさん風のコスプレをして騒動をネタにしたのです。

日ごろ、YouTuberを発端とする話題に便乗しながら、彼らのテレビ進出は拒む点に違和感を抱く人もいたようです。これまでも、芸人とYouTuberの関係はたびたび議論が交わされており、今回の東ブクロさんの発言から、ますます両者の “畑荒らし” が注目されることになりそうです」（同前）

芸人とYouTuberの “共存” は難しいのかも。