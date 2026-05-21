栃木県・上三川（かみのかわ）町の住宅で親子3人が死傷し、実行役の16歳の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕された強盗殺人事件。5月14日の事件発生から21日で1週間が経ち、警察は夫婦の上にも指示役がいるとみて、“トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）”型の犯罪として捜査を進めている。

「亡くなったのは、上三川町の住宅に住んでいた富山英子さん（69）。富山さんはバールで殴られたうえ、20カ所以上の刺し傷があったほか、駆けつけた長男と次男も重傷を負っています。警察は少年4人を16日までに、夫婦をそれぞれ17日に逮捕。海斗容疑者は羽田空港の国際線ターミナルで出国するところを、美結容疑者は横浜市内のビジネスホテルで生後7カ月の長女と一緒にいるところを確保されました。

これまでの調べでは、実行役のうち2人目に逮捕された少年が、事件の前から夫婦と面識があったことが明らかになっています。そして、事件当日、6人が犯行の手口について直接打ち合わせを行った後、夫婦が栃木県内の別の場所から遠隔で指示。さらに、少年らは親子を死傷させただけでなく、家で飼われていた犬を殺害した可能性も浮上しています」（全国紙社会部記者）

この1週間で残忍な犯行の手口が徐々に判明しつつある一方、夫婦の、特に美結容疑者の“プライベート”も明るみにみなり始めている。彼女のSNSには、ありふれた今風の若者、そして母としての姿が映っていた。

「美結容疑者はダンスを習っていたようで、’21年から始めたTikTokでは、流行りのヒップホップに合わせて踊るダンス動画を多く投稿。服装はいわゆる“ギャル系”で、露出部分が多く、タイトなシルエットの服装が目立ち、時折へそピアスや背中のタトゥーがあらわになり、男性と見られるユーザーからは“綺麗”と絶賛するような声が寄せられることも。事件前日まで動画を投稿するなど、SNSに慣れ親しんだ“普通の若者”だったようです。

昨年9月には、子ども専用のアカウントも開設。自宅で撮影した赤ちゃんの動画や、フォトスタジオでのニューボーンフォトの撮影風景など、ほのぼのとした日常を投稿していました。今年1月には、《パパが携帯見てる時に一緒に見るのが日課になってる》と綴り、海斗容疑者とみられる男性と、赤ちゃんが寄り添って寝転ぶ姿を公開。そのほか、同じ男性が赤ちゃんに向かって『素晴らしい！かわいい！』『いい顔だね！』と何度もシャッターを押す様子を公開していました」（前出・全国紙社会部記者）

生まれたばかりの子どもとの幸せな日常を送るいっぽう、美結容疑者のものと思われるXのアカウントでは、また違った側面ものぞかせていたという。

「TikTokの投稿を見る限り、美結容疑者はヒップホップやK-POPのファンだったようです。Xでは世界的スターBTS・のジョングクさん（28）のファンアカウントを作成していたと見られ、所有しているK-POPグループのグッズを売ったりしていました。’23年以降はしばらく更新は途絶えていたのですが、昨年12月に“ファンを卒業した”としてジョングクさんのグッズの買取り先を募集。

さらに、今年2月からはBTSのチケットを複数回にわたって定価以上の価格で“転売”していたことが確認できます。どのような経緯があったのかはわかりませんが、報道では、昨年後半からダンススクールの月謝の滞納があり、今年3月に4度目の未納になった、との情報もあり、Xでは転売行為をめぐって一部で《本当にお金なかったんだろうな〜って思った》など金銭苦を指摘するような声もありました」（前出・全国紙社会部記者）