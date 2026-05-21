廃墟を大改造して猫ちゃん達が集まる仕事部屋を作った方の動画が話題です。動画には「本当に素晴らしい～」「クオリティ高すぎ！」等のコメントが寄せられ、45万回以上再生されているようです。

【動画：猫たちが集まる『仕事部屋』を作るために…DIYで『ボロボロの廃墟を大改造』した結果…1年半の記録】

廃墟を大改造

YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」に投稿されたのは、DIYで廃墟部屋を大改造し新しい部屋を完成させるまでの1年半の記録です。飼い主さんは、まずは部屋の古くなっている部分の取り外しから行っていったそう。

エアコンを取り外し既存のフローリングをはがし、押し入れの解体をしていったといいます。

ちょっとしたDIYではなく、かなり本格的なリフォーム作業を行っていく飼い主さん。窓枠の補修など、隅々にも気を遣ってDIYを行っていったといいます。

さらに家具も手作りで

壁紙がはがれかけてボロボロの壁も、下地を補修し壁紙の張替えを行っていったのだとか。さらにフローリングを綺麗なものに張り替えると部屋の印象はガラリと変わり、飼い主さんも思わず喜びのステップを踏んだそう。

窓に新しいカーテンをつけていると、猫ちゃん達が新しいお部屋の様子を見にやってきたのだとか。さらに飼い主さんは、引き戸やPCデスク、ロフトベッド、キャビネット等、立派な木製家具も次々と作成していったといいます。

くつろぐ猫ちゃん達

完成したロフトベッドではさっそく猫ちゃん達がお昼寝をし始めたそう。猫ちゃん達にも飼い主さんお手製の家具はとても好評なようです。

そして猫ちゃんが出入りしやすいように猫ちゃん用ドアも設置。廃墟から快適でお洒落な空間に生まれ変わった部屋で猫ちゃん達はすぐにくつろぎ始めたといいます。猫ちゃんが集まる仕事部屋を一から作り上げた飼い主さんに思わず拍手を送りたくなる投稿となっていました。

ご紹介した投稿は45万回以上再生され「本当に素晴らしい～」「クオリティ高すぎ！」「素人のレベルじゃない」等、１からＤＩＹを行う飼い主さんへの驚きの声が多く寄せられていたようです。

YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」では、猫たちとの日常や、暮らしの中で感じる不便や悩みを業者に頼らずＤＩＹで解決していく様子をお届けしているそう。可愛い保護猫ちゃん達とＤＩＹが得意な飼い主さんに注目が集まっているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。