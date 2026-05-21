カーペットで眠る子猫の光景が、67万再生を超えてたくさんの人に癒やしを届けています。ある日、猫ちゃんがカーペットの上で仰向けになっているところを目撃した投稿者さん。投稿者さんが「猫が落ちている」と投稿したところ、落とし主だと名乗る人が次々と現れることに。「誰もが拾って帰りますね」「あらあらあら♡」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：カーペットの上を見たら、『落ちている子猫』を発見……思わず『連れて帰りたくなる瞬間』】

カーペットの上に落ちていた猫ちゃん

保護猫活動をされているInstagramアカウント『Chelsea(チェルシー)』に、可愛らしい猫ちゃんのお昼寝の光景が投稿され絶賛されています。ある日、投稿者さんがカーペットの上を見てみたところ、何やらふわふわとしたものが落ちていたそう。投稿者さんが近寄ってそれをよく見てみると…それはお昼寝をしていた茶トラ柄の子猫だったそう。お腹を出してすやすやと眠る姿に、思わず頬が緩んでしまいます。

そんな猫ちゃんを見て、投稿者さんが「猫が落ちている」とコメントしたところ、投稿には「僕が落としました」「違います、私が落としました」と、自分が落とし主だという人が続々と現れることに。思わず連れて帰りたくなってしまう猫ちゃんの可愛さに、たくさんの人が翻弄されてしまうのでした。

猫ちゃんを踏まないようにそっと歩く投稿者さん

そんなお昼寝中の猫ちゃんの姿を見た投稿者さんは、近くを通るときに猫ちゃんを踏まないよう、気を付けて歩くようにしているのだそう。子猫の体はカーペットの色とそっくり。よそ見をして足が当たってしまっては大変です。

しかし、近くを通るときの投稿者さんの視線は、気持ち良さそうに眠っている猫ちゃんに釘付け。「誤って踏んでしまうのでは…」という心配はきっと必要ないことでしょう。

ヘソ天する子猫たちの姿に悶絶！

この日は、ひとりで気持ち良くお昼寝をしていた茶トラ猫ちゃん。しかし、別の日には兄弟みんなで仲良く寝転んでいる姿が目撃されたそう。ふわふわの毛布の上で、まるでお団子のように横一列に並ぶ子猫たち。お腹を出してコロンと寝転がっている姿に、思わず悶絶してしまう人が続出することに。

投稿者さんがおもちゃを振って子猫たちの注目を集めると、子猫たちは一斉にそちらを向いて可愛いポーズを披露してくれたといいます。

そうして子猫たちを撮影していたところ、茶トラ猫ちゃんは眠たくなってきてしまったのか、ゆっくりとまぶたを閉じ始めたそう。いつでもどこでも眠ってしまう自由気ままな子猫の光景に、たくさんの人が癒やされてしまうのでした。

カーペットの上でお腹を出して眠る茶トラ猫ちゃんの光景には、「可愛すぎて泣ける」と絶賛の声が続々と寄せられることに。

Instagramアカウント『Chelsea(チェルシー)』では、そんな新たな家族を待つ子猫や保護猫たちの日々の様子や近況情報が投稿されていますよ。

猫ちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Chelsea(チェルシー)」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。