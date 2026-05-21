トライアスロンジャパンは21日、9月のアジア大会の日本代表候補選手男女計6人を発表した。トライアスロンは開会式翌日の9月20日の男子トライアスロンが行われ、大会最初のメダリストが決定する。

【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

16日に行われたワールドトライアスロン横浜大会で、日本勢最上位の林愛望（21、日本福祉大・NTT東日本・NTT西日本）や、昨年の日本選手権王者・安松青葉（28、三井住友海上）が選考基準となる順位をクリアし、順当に選出された。

女子候補選手の林は、2022年に史上最年少17歳で日本選手権を優勝し、28年のロス五輪で期待される選手。※写真は林愛望選手

■女子候補選手

林愛望（日本福祉大学・NTT東日本・NTT西日本）

平泉真心（トランスコスモス/茨城）

個人種目補欠：中山彩理香（アクサスホールディングス/東京）

■男子候補選手

安松青葉（三井住友海上/東京）

北條巧（NTT東日本・NTT西日本/佐賀）

個人種目補欠：定塚利心（流通経済大学・NTT東日本・NTT西日本）

■ミックスリレー・⽇本代表選⼿

・女子候補選手

林愛望、平泉真心、中山彩理香

・男子候補選手

安松青葉、北條巧、定塚利心



【競技日程】

9月20日（日）08:30〜 個人・男子

9月20日（日）11:00〜 個人・女子

9月21日（月）09:30〜 ミックスリレー

予備日9月22日（火）