“ニセ覆面パトカー”で飲酒運転事故　不正改造などで男ら逮捕「キラキラ光る車両に憧れ」　東京・練馬区

警視庁が公開した偽の覆面パトカーを捉えた映像。

不正改造したこの偽の覆面パトカーを飲酒した状態で運転し、事故を起こした疑いなどで逮捕されたのは、いずれも埼玉・戸田市の中村蓮容疑者（23）と真下義士容疑者（22）です。

事件が明らかになったきっかけは、2025年12月21日未明に中村容疑者が東京・練馬区の一般道で起こした事故でした。

中村容疑者は、東京・新宿区のバイト先で酒を飲み終電を逃したため、交際相手に不正改造した自身の偽パトカーで迎えに来るよう依頼。

捜査関係者によりますと、車の到着後、運転を代わった中村容疑者と交際相手の間で次のようなやり取りがあったといいます。

中村容疑者：

緊急走行で帰るわ。

交際相手：

オッケー。

中村容疑者：

赤灯のせてもらっていい。

交際相手：

嫌だ。

中村容疑者：

いや、マジでのせて。

交際相手が赤色灯を車の屋根に設置すると、それを光らせた上、サイレンを鳴らして自宅へ。

その際、「緊急車両通過します。ありがとうございます。逆走して赤信号左に曲がります」と、警察官を装った緊急アナウンスを繰り返したとみられています。

速度違反を含むこうした違法な緊急走行を約12分間10kmほどにわたって続けたところで、電柱に突っ込む単独事故を起こしたのです。

この間に確認された交通違反は合計15回に及んでいました。

中村容疑者の呼気からは、基準値の2倍以上のアルコールが検出されたということです。

その中村容疑者が「友人に車を改造してもらった」などと話したことから、警視庁は中村容疑者と真下容疑者それぞれの自宅を家宅捜索。

その結果、2人の自宅から不正改造に使用した工具一式のほか、手錠や腕章などの“なりきり警察官グッズ”とともに事故車両とは別の偽覆面パトカーが押収されました。

不正な改造をしたなどの疑いで逮捕された真下容疑者は調べに対し容疑を認め、動機について「不正改造し終えた後は満足感が得られた。警察や消防のキラキラ光る車両に憧れがあった。メンタルが弱かったので警察官にはならなかった」と話しているといいます。

一方、偽パトカーを運転した中村容疑者は、「バイト中上司に内緒で濃いめのウーロンハイを１杯飲みました。酒に酔っていたと思う。貯金は数十円しかなく、彼女に養ってもらっています」と話しているといいます。

その交際相手は、当日の事故により、胸の骨を折る重傷を負いました。

ドライブレコーダーには、事故の3日前にも真下容疑者とともに一般道を緊急走行していた映像が残っていたことなどから、警視庁は余罪についても調べています。