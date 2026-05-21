県独自「Go To トラベル」予約状況は？旅行会社や旅館に聞く、1人3000円まで割引【新潟】
県は、14日から県内旅行の費用を割り引く独自の『Go To トラベル』事業を始めました。すでに多くの予約が入っている旅行会社や旅館からはうれしい悲鳴が上がっています。
14日から始まった『にいがたGo To トラベル』。物価高が続くなか、観光需要を喚起し経済の活性化につなげようと県内の旅行・宿泊料金の20%、1人あたり上限3000円が割り引きされます。県内に住む人が対象で、ビジネス目的の利用や日帰り旅行は対象外です。新潟市中央区にあるトップトラベル新潟では、すでに40件ほどの予約が入っていると言います。
■トップトラベル新潟 大谷光利社長
「新潟市内から近い月岡温泉や湯田上温泉・弥彦温泉などが多く予約をいただいている。ガソリン代を気にされる方もいらっしゃるので、比較的自宅から近いところの方が行きやすいのかもしれない。」
GW後から夏休み前のいまの時期は、旅行需要が落ち込むと言います。
■トップトラベル新潟 大谷光利社長
「比較的予約状況が落ちる時期なので、需要の底上げにつながっていけば。」
県内外から多くの宿泊客が訪れる新発田市の『白玉の湯華鳳』事業開始の14日に予約が殺到したと言います。
■ホテル泉慶 飯田武志社長
「通常よりもOTA(オンライントラベルエージェント)経由の予約がすごく増えた。1週間経過して徐々に少し落ち込みはあるが、それでもやはり通常に比べて10ポイント程度、予約総数はのびている。」
『Go To トラベル』での予約は、現時点で6月下旬～7月上旬が多いといいます。
■ホテル泉慶 飯田武志社長
「当館に関しての恩恵としては、平日ご利用のお客様が増えたのは非常に大きいですね。」
2025年末にリニューアルオープンしたこちらの部屋は、車椅子の方でも利用しやすいバリアフリーの部屋となっていて、露天風呂のほかサウナや水風呂も完備。館内の付加価値を高めています。
■ホテル泉慶 飯田武志社長
「下越のお客様もしくは中越(長岡周辺)のお客様がメインになっていて、上越地方や糸魚川地方のお客様がじつはすごく少ない。上越地方の方々がキャンペーンをきっかけに県内の旅館だったり旅行に行ってみようという、そういう選択肢になっていただければすごくありがたい。」
『にいがたGo To トラベル』は、7月17日(金)までです。
14日から始まった『にいがたGo To トラベル』。物価高が続くなか、観光需要を喚起し経済の活性化につなげようと県内の旅行・宿泊料金の20%、1人あたり上限3000円が割り引きされます。県内に住む人が対象で、ビジネス目的の利用や日帰り旅行は対象外です。新潟市中央区にあるトップトラベル新潟では、すでに40件ほどの予約が入っていると言います。
■トップトラベル新潟 大谷光利社長
「新潟市内から近い月岡温泉や湯田上温泉・弥彦温泉などが多く予約をいただいている。ガソリン代を気にされる方もいらっしゃるので、比較的自宅から近いところの方が行きやすいのかもしれない。」
GW後から夏休み前のいまの時期は、旅行需要が落ち込むと言います。
■トップトラベル新潟 大谷光利社長
「比較的予約状況が落ちる時期なので、需要の底上げにつながっていけば。」
■ホテル泉慶 飯田武志社長
「通常よりもOTA(オンライントラベルエージェント)経由の予約がすごく増えた。1週間経過して徐々に少し落ち込みはあるが、それでもやはり通常に比べて10ポイント程度、予約総数はのびている。」
『Go To トラベル』での予約は、現時点で6月下旬～7月上旬が多いといいます。
■ホテル泉慶 飯田武志社長
「当館に関しての恩恵としては、平日ご利用のお客様が増えたのは非常に大きいですね。」
2025年末にリニューアルオープンしたこちらの部屋は、車椅子の方でも利用しやすいバリアフリーの部屋となっていて、露天風呂のほかサウナや水風呂も完備。館内の付加価値を高めています。
■ホテル泉慶 飯田武志社長
「下越のお客様もしくは中越(長岡周辺)のお客様がメインになっていて、上越地方や糸魚川地方のお客様がじつはすごく少ない。上越地方の方々がキャンペーンをきっかけに県内の旅館だったり旅行に行ってみようという、そういう選択肢になっていただければすごくありがたい。」
『にいがたGo To トラベル』は、7月17日(金)までです。