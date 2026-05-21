雨の多い時期に入りますが、少しでも楽しく快適にお出かけしたいですよね。雨の日のお供と言えば傘！オシャレで機能的なものが増えています。折り畳み傘のプチストレスを解消してくれるものも登場しています。



鹿児島市のマルヤガーデンズ3階にある鹿児島ロフトには色とりどりの傘が約500種類も並びます。ビニール傘イコール透明という時代はもう終わり！カラフルで個性的に、チャームのアクセントも楽しめます。特に進化しているのが折り畳み傘。UVカット機能付きのものも多くあります。





（山下香織キャスター）「小さいですね手のひらサイズに近いぐらい（鹿児島ロフト 関谷一行店長）「バッグにすぽっと入る」（山下香織キャスター）「このぐらいだとお子さんのランドセルとかにも入れやすいですよね」より軽さを追求したものも…（鹿児島ロフト 関谷一行店長）「これが99グラムの傘。非常に軽くなっている。バッグに入れていても重さが気にならない」（山下香織キャスター）「降るかどうか分からないけどとりあえずバッグに…というのにはとてもいい」こちらは形状記憶傘。一見普通の折り畳み傘ですが、畳むときに本領を発揮します。（山下香織キャスター）「折り目がしっかりついているんですね。だからこのままくるくると巻いてしまえばすごくきれい。これは地味なストレスが解消されますね」他にも、折り畳み傘のストレスを解消するアイテムも。（鹿児島ロフト 関谷一行店長）「折り畳み傘のケースです。中がタオル地になっているので水を吸収してくれるのでこのまましめてバッグに入れればバッグの中も濡れない）ペットボトルを再生した生地を使っていてSDGsにもつながります。続いて案内されたのはバッグ売り場。（鹿児島ロフト 関谷一行店長）「こちらは傘のメーカーが作ったバッグで雨に非常に強くなっている」傘メーカーが作ったリュックやショルダーバッグは軽くて撥水加工が施された優れモノ。こちらのシリーズも防水性に優れた素材で水滴や汚れを弾いてくれます。（鹿児島ロフト 関谷一行店長）「ちょっと雨が待ち遠しくなる。いろんな色、可愛いとか言ってくださるので、ファッション、おしゃれになっているのかなと感じる」憂鬱な気分になりがちな雨の日のお出かけもお気に入りのアイテムで楽しくなりそうです。