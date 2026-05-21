兵庫県たつの市で母娘2人の遺体が発見されてから2日。捜査関係者への取材から、室内に現金の入った財布が残されていたことなど新たな事実もわかってきていますが、そこから何が見えてくるのか。

【写真を見る】住人の母娘が死亡した民家 きょう21日の現場の様子は（兵庫・たつの市）

元警視庁刑事・吉川祐二氏と、元徳島県警・科捜研の藤田義彦氏への取材を交えて、最新情報をお伝えします。

【目次】

・記者が現場から最新情報をリポート

・21日午前から司法解剖

・新事実（１）家には現金入りの財布

・新事実（２）玄関の外にも血痕

・司法解剖で何がわかる？

記者が現場から最新情報をリポート 警察車両とみられるトラックが入る様子も

19日、兵庫県たつの市の住宅でこの家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを安否確認に訪れた警察官が見つけました。

2人が住んでいた住宅では、21日も警察による現場検証が行われています。取材を続ける谷田潮音記者が、母娘の自宅前から最新情報をリポートします。

（谷田潮音記者）「現場検証はきょうも午前9時半頃から続けられていますが、午後3時15分頃、現場で動きがありました。警察車両とみられるトラックがやってきて、その後捜査員が数人、住宅に入っていく様子が確認できました」

「その際、捜査員がトラックから段ボールや照明器具、テントのようなものを積み下ろしている様子が確認されました。今後の捜査で何らかの形で使われるとみられます。また、捜査関係者は、母娘の自宅での現場検証は数日続くのではないかと話していました」

21日午前から司法解剖 死因や死亡推定日時など調べる

－－－2人の遺体には複数の刺し傷があったということですが、死因など新たにわかったことは？

「21日は午前中から母・澄恵さん、次女・千尋さんの遺体の司法解剖が行われています。これまでの捜査関係者への取材から、司法解剖では傷の数や深さなどを調べて、死因や死亡推定日時、さらには事件性の有無について特定していくものとみられています」

新事実（１）家には現金入りの財布 つまり金品目的ではない？

遺体発見時、玄関の鍵はかかっておらず、澄恵さんは玄関付近で、千尋さんは廊下でいずれもあお向けに倒れていました。

加えて、室内には現金の入った財布が残されていたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。

この新情報から元警視庁刑事・吉川氏は「金品目当ての犯行ではない可能性」を指摘します。

「目につくところにあれば持ち去るだろう」、「なければ探した痕跡が残る」という見立てです。

新事実（２）玄関の外にも血の跡 凶器や靴から付着の可能性も？

捜査関係者によりますと、2人とも遺体の上半身に複数の刺し傷があり、首にも刺し傷があったということですが、さらに玄関の外には血の跡が残っていたということです。

外で何かが起こった可能性もあるのではないか、と考えられそうな状況ですが、「周囲の目があることから、外での出血は考えにくい」というのが吉川氏の見立てです。

考えられる可能性として、

▽（何者かが）持ち出した凶器から付着した

▽靴の裏に血が付いていた

の2点を挙げました。

21日に司法解剖 遺体からわかることとは？

警察は殺人事件の可能性もあるとみて21日に司法解剖を行っています。

そもそも司法解剖は、現場で検視官が検視したうえで、 事件性があるなどと判断された場合に行われます（元徳島県警・科捜研の藤田義彦氏）。

【事件性の有無を判断するために調べること】

・抵抗したかどうか…防御創 ／ 爪に相手の皮膚片が残っていないか

・遺体の状態…外傷 ／ 不自然な状況

そして司法解剖では、以下のようなことを調べます。

▽死因

血液の量（失血死か）／臓器の損傷（刃物の大きさ）／皮下出血・薬物検査

▽死亡からの経過時間

死後硬直の状況など

今後どのような事実が明らかになるのか。司法解剖の結果が待たれます。

（2026年5月21日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）